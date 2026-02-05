父喪母病扛家計 師大生半工半讀雙主修

師大幼家系學生宴禎在語言中心工讀也學習法語，希望有朝一日可以遊學圓夢。（圖／東森新聞）





幼幼基金會幫助清寒大學生募集助學金。師大幼家科學系的學生林宴禎，兩年前父親猝逝，母親罹癌後又患糖尿病，家中還有兩位弟弟，生活重擔全落在她肩上。即便如此，她努力追求學業，雙主修之餘，也努力靠半工半讀，養自己，也照顧家人。

期末考父親猝逝 強忍悲傷趕回鄉

勵進大學生林宴禎：「每個形狀都不一樣，每個小孩他們都自己親手摺。」

20多個孩子，用稚嫩的手寫字，並摺出不同形狀的愛心，這是幼兒園實習老師，師大幼家科學系四年級學生宴禎，最珍惜的禮物之一。孩子眼中的禎禎老師，是一朵溫暖的向日葵，而走出教室，21歲的她，是家中遮風避雨的大樹。

廣告 廣告

勵進大學生林宴禎：「我爸爸過世那個時候，剛好是我期末考的時候 ，當天接到電話之後，隔天坐最早的火車回去 ，然後回去處理完一些事情，再回來考試。不只是自己對自己的要求，也有是因為我如果維持成績 ，才更有機會可以去申請一些獎學金來補貼家用。」

扛母醫藥費及弟學費 長期高壓罹患胃潰瘍

宴禎來自屏東，兩年前父親猝逝，母親罹癌治療後又患有糖尿病，需要長期注射胰島素，只能打零工，還有兩個弟弟在求學。為了撐起家，她曾同時兼三份工，長期超負荷的工作，讓她年紀輕輕就得了胃潰瘍。

勵進大學生林宴禎：「我從上大學以來，就是要自己負責自己所有的學費、生活費、還有任何的開銷。就把自己逼得有點緊，那個時候幾乎是，除了上課、就是工作。」

師大法語中心蔡秘書：「她可能有的時候，是趕著我們這邊可能做完，可能又有別的工作，吃東西上可能沒辦法那麼定時。要先照顧好身體，然後其他的部分，很努力也是好的，要記得適時休息。」

父逝母病半工半讀 扛家計難圓遊學夢

勵進生林宴禎vs.師大法語中心老師柏天佑：「你好。（你好。）今天有個學生要線上上課。」

在師長眼中，宴禎是在現有的困境下，努力活出最好的自己。她在語言中心工讀，也抽空學習法語，希望有朝一日可以遊學圓夢。努力好久存了一筆錢，最後卻只能留給家用。

勵進大學生林宴禎：「家裡有讓我順利地讀完高中，所以我不希望兩個弟弟在高中的時候輟學，或者說在高中的時候，你還要去打工什麼的。我覺得可能就是這些想法，讓我來不及悲傷，先去做眼下該做的事情。」

身處逆境不放棄 半工半讀顧學業

這份犧牲與懂事，是逆境大學生的堅強。她仍然半工半讀，也很感謝幼幼基金會的助學金，幫助她生活更穩定。

勵進大學生林宴禎：「今年會計畫去考取法語的檢定以及英文(雅思)的檢定。幼幼基金會給我的幫助是，會讓我在生活中少了很多顧慮，你的背後是有人想要幫助你，會願意跟你站在同一邊的。這方面對我來說，是我最最最感謝所有捐款人的部分。」

幼幼基金會募勵進助學金 鼓勵清寒大學生努力向上

宴禎辛苦，但她不喊苦。因為有幼幼捐款人的愛心，鼓勵著她勇敢地邁向人生下一步。

點這裡捐助>>支持清寒勵進大學生

115年勸募核准字號：衛部救字第1141364768號