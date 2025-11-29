父困宏福苑高樓層失聯 女兒以照片認屍：難以識別

一有罹難者被尋獲，便有家屬傷心的前往確認是否為親人。（圖／東森新聞）





香港宏福苑大火後，仍有眾多失聯者尚未被尋獲，有住戶哀痛訴說，他們一家人住在31樓，火災時，父母親在家，母親因為聞到異味，先下樓查看而逃出，但行動不便的父親因為火勢迅速蔓延受困，就此音訊全無。

宏福苑失聯者家屬Mirra：「我父親無法行走，這就是父親留在大樓的原因。」Mirra一家人住在香港宏福苑社區中的31樓，他的父親在26號大火後失聯，多日以來毫無音訊。

宏福苑失聯者家屬Mirra：「我母親當時聞到了一些異味，然後先走下樓，當我母親下樓後就回不去了，因為火勢來得非常非常快。」

想起父親行動不便很可能已命喪火場，Mirra心痛不已，仍強忍著悲傷，前往宏福苑附近的廣福社區，和眾多失聯者家屬一樣，在被尋獲的罹難者照片中，尋覓是否有最愛的家人身影。

宏福苑失聯者家屬Mirra：「當我第一次去指認那本相片，我們核對了兩次，因為我想更加確認，因為有些照片，你無法確認還能不能識別。」

27號開始，消防人員進入宏福苑逐層搜索，罹難者一一被尋獲，數百名失聯人口隨之一一轉為罹難人數。

眾多家屬像Mirra一樣持續等待最新消息，一有罹難者被尋獲，便有家屬傷心的前往確認是否為親人。但很多家屬來來回回好幾遍，仍和Mirra一樣未見到家人最後的模樣。

宏福苑失聯者家屬Mirravs.ITV記者：「他是比較沉穩的人，小時候他騎自行車我也是，我們都很勇敢很不受拘束，這就是我的父親，（所以你希望在火災發生的時候，他仍然是冷靜又勇敢的），我是這麼希望對啊對啊。」

想起和父親的回憶，Mirra臉上露出淡淡的笑容，眼中滿是對父親的崇敬和滿滿愛，卻仍難掩內心的感傷。

