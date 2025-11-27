「父執輩」騷擾狂追 女下屬機場密道逃走

高雄一名男子在高雄國際航空站擔任主管多年，調職前舉辦餞別會，當晚向女下屬告白，女方明確拒絕並表示只把他當成「父執輩」，男子不死心持續傳訊騷擾，還到機場堵人，導致女方只能從機場密道逃走，事後女方不堪其擾報警，男子最後被依跟騷法判刑2月，得易科罰金。

告白遭拒不死心 狂傳簡訊求愛「要定妳」

高雄國際航空站爆出職場騷擾事件，事情嚴重到女方告上法院。2023年9月，朱姓男子在機場服務多年，因調職至其他單位而辦餞別會，當晚他向女下屬告白，但女方拒絕，表示只把他當「父執輩」，對他一直都是當長輩，沒有其他想法。

女方拒絕「父執輩」主管告白。

事後男子仍不死心，瘋狂傳訊息給女方，甚至說，「有點小失眠，相信有愛一切都會好，不管怎樣我要定妳了。」女方受不了將他封鎖，但他竟然還跑到機場堵人。

事後男子仍不死心，瘋狂傳訊息給女方。

跑機場堵人嚇壞女下屬 密道脫逃怒報警

女方已經將男子封鎖，但男子仍不放棄，去年6月中還致電給女方告知，自己在航站一樓等她，希望見一面。當事人明確拒絕並掛斷電話，隨即求同事掩護，從內部人員熟知的秘密通道逃離辦公室，躲在一處小空間直到男子離開。

男子甚至到機場堵人。

事後當事人忍無可忍請求司法協助，男子半年來的騷擾已嚴重影響女方心情，而朱姓男子卻辯解說女方對話紀錄是偽造，只把她當成女兒，法官不予採信。

男子辯解說女方對話紀錄是偽造，法官不予採信。

高雄地方法院行政庭長李育信表示，被告持續傳送訊息等行為，係犯跟蹤騷擾罪，經法官判處有期徒刑2月，如易科罰金以新台幣1千元折算一日。

求愛不成反被告，朱姓男子無視女方意願持續示愛，只會讓當事人越來越反感。

※台視新聞提醒您，遭受性騷擾時，請立即撥打110報案或113保護專線諮詢

※犯罪行為，請勿模仿

高雄／陳緗淇、鄧銘 責任編輯／蔡尚晉

