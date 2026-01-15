父報案兒子失蹤 警逐樓搜尋驚見陳屍公寓天井

男子墜落住家天井身亡，前鎮分局將進一步釐清死因。(記者洪臣宏攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市前鎮分局今(15)日下午接獲一起協尋案，洪父報案57歲兒子失蹤，員警調閱監視器，發現他根本沒出門，經逐樓搜尋，在公寓天井一樓發現洪男屍體，研判他是從5樓頂墜樓身亡。洪父向警方表示，兒子長期為精神問題困擾，有在治療服藥，警方初步研判無外力介入，將進一步釐清死因。

瑞隆派出所今下午1時30分許，接獲78歲洪父報案稱兒子失蹤，他表示，兒子上午就離開家門，直到中午都未返家，而他領有身心障礙手冊，且正在服藥，令他擔心。

警方調閱相關影像畫面及查訪，發現洪男根本沒有出門，經逐樓搜尋，於4時40分許在住家公寓天井發現其身影，經119人員垂降探查，發現他已經身亡。

警方現場勘查，現場無打鬥痕跡，研判無外力介入，通知鑑識人員到場蒐證，後續將依規定報請檢察官相驗，確認詳細死亡原因。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

