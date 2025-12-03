父外送不給跟！台中19歲男持刀劃傷母 路人奪刀壓制

男子當街失控持刀揮舞。（圖／翻攝自 jessica_yilin Threads）





台中市南屯區一家飲料店，中午12點多驚傳持刀驚魂，19歲男子不滿「父親出門外送，不讓他跟」，情緒激動，跟母親爆發爭吵，當街失控持刀揮舞。過程中，母親的左手臂遭劃傷，幸好有熱心路人奪刀壓制，警方到場強制送醫。

短褲男拿著安全帽試圖拉住持刀男子，婦人也焦急的站在旁邊，這時男子丟掉安全帽，一把抓住持刀男的脖子，把人摔倒在地，但男子緊抓手裡的刀怎樣都不肯放，婦人也衝上前，三人僵持不下。

目擊民眾：「還有沒有人可以幫忙啊，好恐怖喔。」

短褲男終於成功奪刀，婦人將男子扶起來，男子呆坐在地上，臉上都是血，短褲男把刀子還給婦人，就直接離開，婦人又把男子拉回旁邊的飲料店，街頭上演持刀案件，嚇壞民眾。

附近鄰居：「爸爸都會把他帶著，今天剛好可能臨時有事。」

事發在3日中午12點多台中南屯向心路上，持刀男是飲料店夫妻的兒子，原本爸爸跑外送都會帶著他，但因為天氣冷不讓他跟，兒子拿著水果刀衝出門，跟媽媽發生爭執，甚至揮刀作勢攻擊，媽媽勸不了，拉扯間，媽媽手臂被劃傷，還好有熱心路人英勇上前奪刀幫忙壓制，這才化解危機。

持刀男子媽媽：「平常情緒好，就不會這樣，平常有睡得著，心情就比較不會影響到，如果氣候在交界，就會很敏感。」

媽媽很無奈，兒子今年19歲，精神狀況長期不穩定，都得照三餐服藥打針，國中畢業後就沒繼續升學，開飲料店隨時把兒子帶著身邊看顧，早上有吃藥，但可能是天氣變化，明顯降溫變冷，才讓他情緒失控。

四分局大墩派出所所長顏宥騏：「衝突現場造成母親左手輕微劃傷，並無大礙，當事人均不提告。」

警方到場時，男子的情緒仍極度激動，當場強制送醫接受治療，飲料店爆發恐怖持刀案件，也讓附近民眾人心惶惶，就怕下回男子情緒失控，恐怕會波及其他路人。

