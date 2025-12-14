父夜間保全上班 16歲少女獨留家 遇火劫

新莊一處公寓於凌晨發生嚴重火災，導致一名16歲少女不幸喪生。這名少女當時獨自一人在家，因為她的父親是夜間保全，需要外出工作。鄰居透露，這個家庭原本還有行動不便的阿嬤同住，但因需要看病而搬到親戚家，否則此次火災可能會有更多傷亡。火災不僅造成二樓嚴重燒毀，三樓住家也受到波及，目前火調鑑識小組已重回現場調查起火原因。

新莊火警釀一死，火調鑑識小組到場複勘。（圖／TVBS）

這場凌晨大火使二樓住家嚴重焦黑，當時屋內只有一名16歲少女。根據現場狀況推測，少女可能在房間熟睡時被煙味嗆醒，想要逃生但因火勢從客廳開始燃燒而無路可逃。消防人員發現她時，她已面部朝下倒臥在客廳，失去了生命跡象。

附近鄰居表示，死者的父親是一名保全人員，這個家庭屬於弱勢族群。鄰居說明，事發當晚只有這名少女一個人在家，因為她的父親需要外出工作。

根據鄰居的進一步描述，這個家庭原本是由父親、女兒和阿嬤三人共同租住在公寓二樓。然而，由於阿嬤需要洗腎治療，加上二樓出入不便，因此搬到了附近親戚家居住。鄰居感嘆，若阿嬤仍住在此處，這次火災的傷亡恐怕不會只有一人。

火勢十分猛烈，不僅燒毀了二樓住家，還波及了三樓。三樓住戶的客廳受損最為嚴重，火還沿著電線蔓延。三樓住戶表示，火災時玻璃破裂，消防隊灑水滅火，他們還看到外面的電線也著火了。目前三樓住戶除了需要清理現場，還需等待恢復供電。

這位單親父親一直獨自扛起照顧年邁母親和就讀高中女兒的重擔。沒想到，就在他為了生活奔波、外出工作的夜晚，一場無情大火不僅奪走了他女兒的生命，也將他辛苦打拼的成果燒成灰燼。

