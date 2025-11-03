父奔走求交保無用！政二代詐近億元 「有逃亡之虞」延押2月

顏純左（中）為兒子顏大鈞（左）奔走，但仍無法讓兒子交保。翻攝顏純左臉書



台南市前副市長顏純左之子顏大鈞，被控打著「政二代」名號，頂著父親光環招攬投資，涉嫌向梁姓等5名被害人吸金近1億元，案發後甚至企圖從小港機場出境，被依詐欺罪起訴移審台南地院裁押2月。顏大鈞以「努力與被害人和解」為由，向法院聲請交保，但法官認為他有逃亡之虞，裁定延押2個月。

台南地檢署8月起訴指出，顏大鈞明知無資力且沒有投資項目，利用父親顏純左曾任台南市副市長身分、政商關係良好取信被害人，於2021年至2023年間，佯稱可投資市府重劃區、科技執法等標案，賺取利息分潤，詐取5名被害人9198萬多元，檢方最近又追加起訴。

案子目前進入台南地院審理，10月中旬開羈押庭時，顏大鈞與律師主張，在父親努力下，已與3名被害人調解，並支付現金履行調解條件，另2名金額較大且涉及本金利息計算複雜，希望法官讓他交保以科技監控、限制住所與出境，以當面跟被害人好好談。

法官審酌，認為顏大鈞反覆涉犯詐欺取財罪嫌疑重大，且自今年4月起失聯，6月企圖與友人搭機出境未果，沒回戶籍地居住又輾轉藏匿於台南市、台中市，顯有逃亡事實，且供述前後矛盾，與證人證述情節落差相當大，加上近期檢方又追加起訴，相關情節仍未釐清，羈押原因及必要性仍存在；至於跟被害人調解部分，法官認為，顏大鈞家人仍可與被害人洽談，裁定11月14日起延長羈押2個月。

