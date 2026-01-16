父女互動暖翻網！阿西71歲生日收田羽安深情告白 甜喊：永遠的大玩偶

記者林宜君／台北報導

「阿西」陳博正昨日迎來71歲大壽，低調慶生，但因女兒田羽安在社群曬出感性祝賀照而引發關注。田羽安以「人生七十才開始」為父親送上祝福，更直白寫下「謝謝您給我的DNA」，父女間少見的深度告白，引來網友直呼「好暖心又難忘」。田羽安在貼文中分享與父親的合照，甜笑稱阿西是「永遠的大玩偶」，並以「祝您三歲生日快樂」形容父親在她心中的活力與童趣。

田羽安同時感謝父親給予的不僅是血緣，更包括長年灌輸的人生觀與善念。（圖／翻攝自田羽安FB）

田羽安同時感謝父親給予的不僅是血緣，更包括長年灌輸的人生觀與善念，稱阿西是自己生命中的「明師」，字裡行間充滿敬意與愛意。田羽安坦言自己並非擅長撒嬌或說好話，因此選擇最直接的方式表達心意，希望父親能用心感受。貼文最後，她以「健健康康，平平安安，嘻嘻哈哈」作結，簡單卻溫暖的文字讓粉絲大讚「父女情深」並紛紛留言祝賀。

