父女宛如戀人！金主愛捧臉「親吻金正恩」震撼畫面流出

北韓年度跨年盛典上，金正恩與女兒金主愛再次成為鎂光燈焦點。年僅13歲的金主愛在平壤跨年晚會上全程與父親互動親暱，甚至在倒數結束那一刻主動親吻金正恩臉頰，父女真實互動引發各界討論。





《朝鮮中央電視台》在元旦播出的畫面顯示，金主愛這回比父親更早從一輛掛著「7‧27 1953」車牌、象徵戰勝日的Aurus專車上亮相。她穿著與金正恩同款的皮革大衣，晚會中則被安排坐在金正恩與李雪主之間，全程欣賞節目。鏡頭可見父女時而牽手、時而湊近說話，親密的家庭互動不時出現在畫面裡。跨年倒數歸零的瞬間，金主愛起身以一手托住父親臉龐、輕輕親吻，讓金正恩笑得合不攏嘴。相對之下，李雪主在整段報導中出鏡次數明顯偏低，不是被拍在畫面邊緣，就是乾脆沒被收入鏡頭。

此外，金正恩的妹妹金與正也帶著子女出現在晚會，雖然北韓官方至今未公開她的家庭狀況，但南韓國情院推估她在2015年生下第一胎，2018年再度懷孕。跨年畫面中，可見與金與正手牽手的兩名孩童與去年一致，外界普遍相信那就是她的兒女。

