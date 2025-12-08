父女才和好他又昏迷！李燕郵輪上急哭了曝最新病況「用愛醫治他」

李燕以不同於以往的造型亮相宣布加入新東家。（陳俊吉攝）

8點檔女神李燕8日宣布加入新經紀公司齊石傳播，成為楊貴媚、鍾欣凌、丁寧等影后的師妹。她日前曾在社群發文透露爸爸住院，今解釋爸爸是因為鉀離子過高，引發尿毒症2日時昏迷不醒，她接到消息的當下正在郵輪上，當下焦急到崩潰一直哭，下船後直奔彰化的醫院，所幸爸爸住院治療3天後就醒了，現在管子已拔掉，應該本周就能出院，她笑說：「可能我正能量太強，用愛醫治了我爸！」

李燕表示，爸爸身體這陣子一直不佳，在這次昏迷之前才剛裝心臟支架，還有肺氣腫，還肺部感染，因為用藥太多導致腎衰竭還引發尿毒症，結果因為鉀離子過高導致昏迷不醒。當時因為她帶員工旅遊，是在郵輪上的最後一天，覺得什麼事都沒辦法做，隔天就直奔彰化醫院探病，爸爸還在鼠蹊部上裝管子，進行臨時性洗腎。

廣告 廣告

李燕以不同於以往的造型亮相宣布加入新東家。（陳俊吉攝）

李燕透露，父女兩上個月才剛和好，之前有1年沒有講話，是上個月爸爸做心臟支架手術時透過姊姊找她，「他說不想留下遺憾」，結果她殺去醫院之後，「他顫抖手抓著我跟我道歉，因為情緒很激動，儀器還一直逼逼逼、一直叫」，言語中滿是心疼與不捨。至於吵架原因，是因為1年前，她擔心爸爸無聊，興沖沖帶了愛犬、姊姊跟一票朋友去彰化找爸爸烤肉，「他看到我的狗就撇一眼，罵我狗奴才」，本來不想在意，照常下烤肉裝備，結果聽到爸爸在房間對著姊姊繼續偷罵她「不好好工作，養一隻狗」，讓她當下氣到甩頭走人，1個月前才在醫院和解。

李燕以不同於以往的造型亮相宣布加入新東家。（陳俊吉攝）

李燕高中時因父母離婚，曾與爸爸斷聯10多年，約3年前關係改善，也不太為了這種事情吵架。因為爸爸生病，她這陣子都過著台北、彰化兩地跑的日子，9日會再下一趟彰化幫爸爸辦住院。

更多中時新聞網報導

華航機隊大轉骨 廣體機將翻倍

阿信迎50歲F3陪慶生 宣告上海開唱

專家：預官預士復辦 需端牛肉吸報考