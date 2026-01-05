父女破冰？成龍傳邀吳卓林設計海報 被問「是否原諒爸爸」反應曝

成龍傳與女兒吳卓林關係破冰。(圖／中時資料照)

國際武打巨星成龍曾與吳綺莉有過婚外情，兩人更生下私生女吳卓林，不過礙於正宮林鳳嬌、兒子房祖名的感受，兩人幾乎沒有任何交集，沒想到吳卓林近日直播時，罕見提及成龍，並且透露「他最近經常看我做的海報」，一句話似乎暗指父女關係破冰。

根據港媒報導，吳卓林近來從加拿大返回香港，在旺角街頭販賣親手設計及繪製的衣服，由於生活頗為拮据，傳出成龍透過中間人牽線，多次金援吳卓林，包括繳交加拿大房租、資助發展事業，如今更有傳聞指出成龍親自邀約吳卓林，幫忙設計新電影宣傳海報，而吳卓林在日前直播時，被網友問到「你們有沒有和解」時，不避諱表示：「他最近經常看我做的海報」，被解讀為父女關係破冰，證實傳言確實屬實。

雖然面對的是自己父親，不過吳卓林公私分明，不僅按照市場公訂價收費，雙方也依規定簽署合約，此外，直播時被問及收入，吳卓林表示能付房租，還能存下錢買顏料，可見生活勉強過得去，至於被詢問有關是否原諒父親成龍的敏感話題，她則是不願意正面作出回應。

雖然和女兒吳卓林破冰，不過與兒子房祖名關係卻略微緊繃，成龍先前坦承父子近來鮮少聯繫，日前又為了過去嚴格管教方式，導致兒子心生畏懼，甚至開始躲避一事，讓他感到相當愧疚，在反省之後，公開為此事道歉。

成龍為過去嚴格的管教方式，向兒子房祖名道歉。（圖／中時資料照）

