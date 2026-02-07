父女首合體！田中千繪羞喊「我很幸福」 田中東尼談范逸臣：和我很像

女星田中千繪7日攜手父親、日本知名彩妝大師田中東尼，在台共同策辦《2026 平安時代の十二單衣（衣紋道）》一日限定展演。父女檔首度同台現身，田中東尼難得談及女兒的感情生活，笑說女兒男友范逸臣與自己年輕時頗為相似，「我很享受一個人的時間，小范也喜歡那種孤獨感，不會干涉別人的生活，這一點跟我很像。」

女星田中千繪 7 日攜手父親、日本知名彩妝大師田中東尼，在台共同策辦《 2026 平安時代の十二單衣（衣紋道）》一日限定展演。

今年78歲的田中東尼，坦言自己去年底曾一度住院，回想那段時間感觸良多，「躺在床上時，想到還有很多事情想做，卻行動不便，會特別有感覺。我不再年輕了，但看到女兒在台灣生活得開心、幸福，身為爸爸真的很欣慰。」至於對女兒另一半是否有設下條件？他則豁達表示，一切以女兒的感受為重，「她開心最重要。」

被問到是否期待女兒邁入人生下一個階段，田中東尼直言以自身年紀來看，結婚並不一定等同於幸福，「有些人結婚了，也不見得完全幸福，只要她幸福就好。」而一旁的田中千繪被媒體追問「現在幸福嗎？」則露出害羞笑容回：「我很幸福！」

田中東尼笑說女兒男友范逸臣與自己年輕時頗為相似。

身為策展人的田中東尼這回為了開展專程來台，預計在台停留一週，田中千繪直言：「他其實非常喜歡台灣！」並透露父親早年因為工作關係常往返台灣，每次出差都會多留幾天在台灣旅遊，也因此趁著這次在北投辦活動，她打算帶著爸爸去好好地探訪這個溫泉勝地，「爸爸蠻重視養生，想說帶他去泡溫泉來提升身體免疫力，跟他一起體驗台灣溫泉的魅力與效果。」還會帶爸爸品嚐台灣美食，「他很喜歡吃小籠包。」田中東尼則笑稱：「台灣的食物真的很好吃，很合我的口味。」

田中千繪也分享，自己平均每兩個月會回日本一趟，平時仍與父親保持密切聯繫，父女甚至還一起經營IG帳號，「他每次都會先給我看照片跟貼文，確認OK才會發。」她透露，農曆年節將留在台灣過年，情人節則會出席好友夏宇童的婚禮，至於是否會與范逸臣同行？她俏皮笑回：「就算一起去，也不會跟你們說啦！」

田中千繪羞喊自己現在很幸福。

