父女首同台 田中千繪談男友認「很幸福」

記者王丹荷／綜合報導

田中千繪今（7）日攜手父親、日本知名彩妝大師田中東尼，在臺共同策辦《2026 平安時代の十二單衣（衣紋道）》1日限定展演，活動於北投文物館登場，父女首度同台化身「大和文化美學推手」。田中東尼受訪難得談及女兒的感情生活，笑說女兒男友范逸臣與自己年輕時頗為相似，「我很享受1個人的時間，小范也喜歡那種孤獨感，不會干涉別人的生活，這一點跟我很像。」

今年已78歲的田中東尼透露去年底曾一度住院，回想那段時間感觸良多，「躺在床上時，想到還有很多事情想做，卻行動不便，會特別有感覺。我不再年輕了，但看到女兒在臺灣生活得開心、幸福，身為爸爸真的很欣慰。」至於對女兒另一半是否有設下條件？他豁達表示，一切以女兒的感受為重，「她開心最重要。」

被問到是否期待女兒邁入人生下一個階段？田中東尼直言以自身年紀來看，結婚並不一定等同於幸福，「有些人結婚了，也不見得完全幸福，只要她幸福就好。」在旁的田中千繪被媒體追問：「現在幸福嗎？」則露出害羞笑容肯定表示：「我很幸福！」

為了此次活動，身為策展人的田中東尼凡事親力親為，為了開展特別專程來臺，田中千繪直言：「他其實非常喜歡臺灣！」透露父親早年因為工作關係常往返臺灣，每次出差都會多留幾天旅遊，此次父親預計停留1週，田中千繪也特地安排帶著爸爸到北投泡溫泉放鬆身心、品嘗臺灣美食，「他很喜歡吃小籠包。」田中東尼笑稱：「臺灣的食物真的很好吃，很合我的口味。」

田中千繪也分享，自己平均每2個月會回日本1趟，平時仍與父親保持密切聯繫，父女甚至還一起經營IG帳號，「他每次都會先給我看照片跟貼文，確認OK 才會發。」她透露，農曆年節將留在臺灣過年，情人節則會出席好友夏宇童的婚禮，至於是否會與范逸臣同行？她俏皮笑回：「就算一起去，也不會跟你們說啦！」

田中千繪（左）攜手彩妝大師父親田中東尼在臺共同策辦名為「2026 平安時代の十二單衣（衣紋道）」1日限定展演。（印庭娛樂提供）

田中千繪（右）跟爸爸田中東尼（左）出席「十二單衣（衣紋道）」推廣活動。（印庭娛樂提供）