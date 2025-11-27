父嫌4月大兒哭鬧悶死！ 藏屍6年高院撤銷緩刑

一名黃姓男子因不滿僅4個月大的兒子哭鬧，竟以枕頭蓋住男嬰口鼻導致窒息死亡，事後與前妻將遺骸隨身攜帶長達5年，直到112年才棄置基隆市郊區。此案一審判刑2年緩刑4年，二審台灣高等法院撤銷緩刑。

2018年3月，黃男想要休息睡覺，但甫出生滿4個月的兒子持續哭鬧，他隨手將床鋪上的橢圓型抱枕置放在男嬰臉部以掩蓋哭鬧聲，旋即自行睡覺，未再檢視口鼻呼吸暢通或窒息情形。男嬰母親當日深夜下班返家後，發現躺在床鋪的男嬰已明顯呈無呼吸心跳狀態，經當場施以急救措施，男嬰仍未回復呼吸心跳而不治死亡。

男嬰死亡後，黃男與當時的妻子將男嬰屍體與生前使用物品共同放置在行李袋內，於搬家時隨同搬移藏放在租屋處內。2023年4月間，兩人分居，屍體續由黃男獨自隨身攜帶藏放在居所內。

2023年11、12月間，黃男將裝有屍體的行李袋全部棄置在基隆市中山區圍牆外山坡。後來因男童已屆就學年齡卻未按時入學，經社政機關通報警方協尋後，始循線查獲此案。黃男在藏屍期間還持續詐領育兒津貼。

法院審理後，一審依過失致人於死罪判刑1年8月，另犯遺棄屍體罪判刑8月，應執行有期徒刑2年，緩刑4年。然而，二審台灣高等法院認為案情重大，撤銷緩刑判決。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

