父子互動曝光 陳佩琪：柯文哲今天難得和兒子一起吃頓飯

民眾黨前主席柯文哲涉案交保一段時間了，其妻陳佩琪今天（18日）再度透過臉書發文，披露柯文哲的最新近況，透露柯文哲今天難得和兒子一起吃頓飯，她的兒子去年10月東大博士班畢業後， 已回台灣到原工作單位工作了，

陳佩琪今(18日)在臉書粉專表示，寫過這麼多對官司的疑問，昨天受訪時說到心中的憾事，就是寫再多、 再怎麼問，也根本沒人理她。過去一年來，先生的人權和尊嚴被人像螻蟻般的輕賤著，羈押、延押，抗告一再駁回，他的先生當過25年的重症科醫師、8年的首都市長、5年的在野黨黨主席，也選過總統、得了369萬票，在外面隨時小草簇擁追隨，但這樣的他不知為何， 他的人權在司法人的眼中卻是個X。

陳佩琪接著表示， 她真的很嚴肅地問過先生：「 你過去跟這些司法人員有什麼大深仇大恨嗎？」，「 他們的親人是否曾在你手上沒救回來， 所以恨死你了？」先生是一臉茫然， 說不出所以。

陳佩琪表示，其實她最想問北檢的是：請問「扁帽工廠」、「小英商號」和「賴桑小舖」這些公司金錢的來龍去脈，您們都查清楚了嗎？ 檢察官說候選人賣小物、所得沒入政治獻金帳戶都是公益侵占，還用這個把她先生求刑好幾年。她質疑，這3間公司也全然跟「木可」一樣，所以3個當上總統的人也全有公益侵占的事實，且他們應該比她先生『罪加好幾等』， 因為「木可」收入的錢都還留在「木可」帳戶內， 沒被挪用掉， 而前述3家公司的盈餘全部都結清了喔，錢最後是誰拿去了？是進到誰的口袋裡了？除公益侵占外， 依北檢意思， 拿的人還加一條貪汙罪喔，請問唐檢察官查清楚了嗎？

陳佩琪也透露柯文哲近日的生活狀況，她說，最近煮三餐的時間少了，今天先生難得有吃過中餐才出門，也難得和兒子一起吃頓飯。兒子去年10月東大博士班畢業後， 也回台灣到原工作單位工作了，有次兒子拿著東大厚厚的一本博士論文給他老爸看， 他老爸沒翻兩頁就投降了，還問這是什麼？霧煞煞，完全看不懂耶，唉！ 真是隔行如隔山哪。

