父子共學「投資美股」！ 公布成果網驚呆：高二帳戶就破百萬





為了對抗通膨，越來越多人開始認為應該學習投資理財。有網友分享自己教高二兒子美股知識，並讓兒子用紅包錢自行操作的經驗，2025年實作下來帳戶已破百萬，引發熱議。

近日，有一名網友在論壇PTT上分享自己就讀高二兒子的美股年報，表示自己是在兒子上高中後，利用空閒時間父子倆一起討論投資知識，更將之前利用兒子的紅包錢開的投資帳戶交給兒子自己操作，在討論中與釐清進行投資標的選擇。除了投資之外，他希望藉此帶兒子跳脫課本傳授的知識，學習了解觀察社會上的產業與發展趨勢。

他表示，回顧2025年一整年下來，兒子真正的操作策略不多，卻精準捕捉到AI浪潮的趨勢，有一次是針對機器人物流sym的買賣，算是一次研究產業趨勢時的「插花」操作，另一次則是兒子因為學校了提供免費的Gemini使用，兒子試用後發現甚至比付費的ChatGPT更好用，進而開始研究分析google的投資價值，決定把原本獲利的PLTR賣掉，並賣掉一部分的NVDA，改為全數轉到Google（GOOGL）。

2025年結束後，他約略計算兒子的投資成果，目前已實現的獲利約39萬元，未實現獲利約24萬元，目前總資產近120萬元，報酬率約110%。他想藉著此篇分享，為兒子開始參與投資研究與決策流程、並讓自己的投資帳戶首度破百萬的過程做個紀錄。

此貼文讓許多網友大感驚訝，尤其是對帳單顯示該帳戶在Palantir（PLTR）的報酬率竟高達327.08%，驚人績效掀起網友熱烈討論，有網友感慨：「人生的分水嶺真的是羊水」、「這就是特權嗎？」、「我高二還在跟我媽吵一個月零用錢只有3000」，不過，也有些網友批評「高中學投資是最沒用的事」，主張求學時的黃金時期應更專注於投資自己，花時間研究投資股票賺幾十萬是「浪費時間價值」。

不過，多數網友仍認同原PO的作法，認為求學時期學習投資並不互斥，且提早培養看清趨勢的眼光非常有價值，早學理財往往會對未來人生的財力有關鍵影響，並預言這代孩子的差距大到難以想像，「以後18歲起跑點就是庫存百萬了」、「有錢人能越來越有錢不是沒原因的」。

