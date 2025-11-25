父子斷聯23年…台男廈門猝逝冰存16天！兒子「丟1句話」拒認屍 友曝鼻酸內幕

57歲台灣男子在廈門猝逝，因兒子拒認屍卡關多日，遺體至今仍滯留殯儀館冷凍櫃。（翻攝自臉書/張雪如）

「他，已經在中國的冰庫裡，等了整整6天。」一名57歲宋姓男子本月（11月）8日在中國廈門突然離世，但遺體因無人簽字處理，至今已冰存超過2週。有善心團體揭露此案，指出男子與台灣唯一的兒子斷聯23年，兒子得知噩耗後卻直接拒絕認屍，導致遺體卡關，成為橫跨兩岸的人倫困局。

失聯多年能拒認屍嗎？遺體無法火化原因曝光

據台灣公益單位「快樂天堂基金會」董事長張雪如分享，宋姓男子2002年與妻子離異後便遠赴中國生活，自此與兒子完全中斷聯繫。今年（2025）他在廈門獨居期間因病猝逝，身亡過了6天後才由鄰居發現。

當地單位依程序通知家屬後，兒子僅回應一句：「他失聯我23年，我不願前往中國處理後事。」

但依兩岸相關法規，遺體火化、運送或安葬均須直系家屬同意，導致宋男遺體無法進入任何後續程序，冰櫃費用也因時間拉長不斷增加。

宋姓男子真如外界想像「不負責」嗎？友人曝關鍵內幕

外界質疑父子多年不見是否因宋姓男子缺乏家庭責任，但宋男多年友人卻透露完全不同的一面。

根據友人分享，宋男當年是陸軍儀隊成員，退伍後擔任證券分析師，後赴中國發展，收入穩定。他從2005年起固定匯出數萬元到台灣作為兒子的教育與生活費，維持多年，直到近年才因個人因素中斷匯款。

友人指出，宋男並非重新組建家庭，而是獨自在中國生活多年，曾多次表達想念家人，甚至把前妻與兒子的照片放在床頭。

遺體卡在廈門怎麼辦？無主遺體程序恐拖數月

目前宋男遺體仍放置在廈門殯儀館的冷凍櫃中，若家屬始終不同意處理，中國方面可能最終依「無主遺體」規定進行，但程序繁複且充滿不確定性。

「一位生命的逝去，不應該以如此沒有尊嚴的方式收場。」公益團體感嘆，這起事件不僅是法律問題，更反映家庭裂痕累積多年後的遺憾。他們也呼籲，生命最後不該以如此方式落幕，希望能找到讓亡者安息的方法。

