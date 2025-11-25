父子血型不相容仍闖關移植 肝癌復發患者迎來重生

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】53 歲李先生從事倉儲管理，平時重視健康，卻在例行追蹤時意外被診斷肝癌。腫瘤反覆復發、體積偏大，他至高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）尋求治療，經評估後醫療團隊認為唯有肝臟移植才能根治。兒子阿烊願意捐肝救父，但父親為 O 型、兒子為 A 型，屬血型不相容，加上血管重建複雜，使手術難度極高。高醫移植中心在張文燦主任帶領下，啟動跨科整合照護，憑藉豐富的肝癌降階治療與血型不相容移植經驗，順利完成手術。父子術後恢復良好，李先生重獲新生。

廣告 廣告

父子情深支撐決定 「以生命為筆」的勇氣

李先生與兒子的情感深厚。阿烊自國中起熱愛繪畫並投入動畫領域，李先生始終全力支持，鼓勵孩子追夢。如今臨近大學畢業，他不只用畫筆築夢，更以捐肝救父的行動寫下最動人的親情。

高醫陳芳銘副院長表示，活體捐贈象徵深刻情感連結，捐贈者願意承擔手術風險與疼痛，是源自家人間無條件的愛。

李先生分享，這段跨越血型與器官體積限制的移植歷程，從恐懼到堅定、從掙扎到康復，充滿感激。家屬表示，是醫療團隊的專業照護讓一家人走過難關，也讓生命延續的價值更深刻。同時，這起案例也展現了高醫在跨血型活體肝臟移植的臨床成果。

活體肝移植提升成效 精準術前評估助攻成功率

根據器官捐贈移植登錄中心數據，截至9月底台灣約有965人等待肝臟移植，因可使用的捐贈肝臟有限，活體肝移植尤為關鍵。活體移植需在五等親內或配偶之間進行，且正常情況下需血型相容，否則排斥風險大增。

張文燦主任表示，面對高風險、複雜度高的跨血型移植，高醫透過先進術前評估系統及個別化策略，大幅提升成功率；術後則由多專科團隊密切追蹤，協助病患恢復正常生活。未來將持續精進流程、擴大移植量能，並推動社會對器官捐贈的正向理解，期盼更多患者重啟健康人生。

【延伸閱讀】

林口長庚打造「肝臟移植術後AI聊天APP」 提升照護品質

酗酒不戒成肝硬化 六旬男肝臟移植幸運配對、成功續命



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66840

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw