父子雙載遭撞飛⋯雙雙腳骨折送醫！71歲伯竟肇逃 熱血民眾追3公里攔車

記者林意筑／彰化報導

騎機車雙載的粘姓父子與轎車發生碰撞。（圖／翻攝畫面）

彰化縣福興鄉昨（4）日晚間6時許，一對父子騎機車雙載行經秀安一街時，與另輛黑色轎車在路口處發生碰撞，撞擊力道猛烈，父子倆當場噴飛受傷，痛得倒臥在地，未料黑車駕駛不但未下車關心，還加速逃離現場，正好當時有位熱心民眾開車經過，目擊事故經過，且眼睜睜看著轎車駕駛肇事逃逸，見義勇為追趕肇逃轎車3公里遠後將其攔下，事後由警方將轎車駕駛帶回，全案依肇事逃逸偵辦中。

父子倆與轎車發生碰撞，未料黑車駕駛竟加速逃離現場。（圖／翻攝畫面）

昨晚6時許，55歲粘姓父親與29歲兒子騎機車雙載去市場買東西，返家途中行經秀安一街、同安巷口時，與駕駛黑色轎車的71歲陳姓保全發生碰撞，猛力撞擊，雙載父子連人帶車瞬間噴飛，父子倆因此受重傷倒地不起，未料陳男竟將車輛稍微倒退後竟又加速逃離，完全未下車關心粘姓父子傷勢。

黑色轎車與雙載父子發生碰撞，擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀。（圖／翻攝畫面）

碰撞事故發生巨響，附近住戶聽聞後紛紛外出查看，並通報警消人員，救護人員到場時發現粘姓父子四肢多處擦挫傷、右腳骨折，所幸意識清醒，後續由救護車將2人送至彰濱秀傳醫院救治，經院方治療後暫無大礙。

事故發生後粘姓父子受重傷，街訪鄰居紛紛上前幫忙。（圖／翻攝畫面）

據了解，事故發生時，有名熱心民眾開車路過，目擊事故全程，發現陳男肇逃離去，立即見義勇為狂追3公里，最終順利將陳男攔停，同時通報警方到場將陳男帶回詢問製作筆錄，陳男則向警方供稱，車禍發生因一時緊張才開車離開現場。至於肇事原因與責任由警方進一步釐清。

