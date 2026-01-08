父已離世！女童忍淚獨送母：辦完再哭 惹校長鼻酸

岸裡校長楊朝銘今日特地前往女童家中慰問，聽她說：「讓媽媽好好走，喪事辦完再哭」，瞬間令人鼻酸。（圖／楊朝銘提供）





太令人心疼！台中市神岡區岸裡國小一名女童，近日歷經喪母之痛，年紀尚輕的她已失去父母，只剩外公、外婆陪伴。校長楊朝銘今（8）日特地前往女童家中慰問，聽到她說：「讓媽媽好好走，喪事辦完再哭」，瞬間令人鼻酸。

據了解，這名女童的父親早已離世，她平常與母親及外公、外婆同住神岡家中。不過，母親日前上夜班時突感身體不適倒地送醫，經診斷為腦溢血不治，讓女童在一夕之間失去父母，只能依靠外公、外婆生活。

雖然女童並非獨生，她還有一名哥哥，但哥哥由阿公阿嬤照顧，兩人分隔兩地，這也讓女童的心理壓力與孤單感加劇。對年紀還小的她而言，失去父母的傷痛不僅是心理上的打擊，也讓她面臨生活與情感上的巨大空缺。

得知此悲痛消息後，岸裡國小校長楊朝銘特地於今日前往女童家中慰問，並帶上由家長會仁愛基金、學校急難慰問金，以及深耕教育協會助學金所準備的3萬元慰問金，希望能在生活上給予女童一些支持。

女童堅強面對喪母之痛

在慰問過程中，女童表現出極為懂事的一面，她向校長說道：「外婆要她別哭，讓媽媽好好的走，等喪事辦完再哭。」這句話讓人心疼，也看出女童雖年紀尚小，卻努力忍住悲傷，不讓媽媽擔心，表現出極大的成熟與堅強。楊朝銘表示，當下雖然女童沒有哭，但她的神情與話語讓他感到十分心酸，眼眶也不自覺紅了。

楊朝銘也向女童保證，未來生活中若有任何困難或需要協助，都可以回去找他或學校求助，學校會盡全力提供支持。可見，他希望透過這份關懷，讓女童在悲傷中感受到溫暖，逐步走出失去親人的陰影。

