父急兒子不見了 報警驚見已陳屍天井

男子被發現倒臥天井，已明顯死亡。（示意圖／東森新聞）





高雄市前鎮區昨（15）日傳出一起墜樓憾事，一名父親發現兒子失蹤，連忙向警方報案，沒想到調閱監視器後卻發現兒子已陳屍在天井，明顯死亡。

警方表示，昨日下午1時30分接獲洪姓男子報案，表示兒子失蹤。員警前往住處了解狀況，並調閱大樓周邊監視器畫面後，發現洪男的兒子疑似自5樓墜落。經進一步搜尋，約在下午4時40分於公寓1樓天井公共空間發現遺體。

警消人員到場確認，發現57歲洪姓男子倒臥天井，已無生命跡象，現場未見明顯外力介入或打鬥痕跡，初步排除他殺可能。警方已通報鑑識人員進行採證，並將報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

