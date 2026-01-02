父憂女安危報警 警方沿海搜尋成功尋人

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣一名女子日前情緒低落離家，僅透過視訊向父親傳送一張海邊照片後即失聯，家屬憂心其安全，第一時間向臺西分局報案。警方接獲通報後迅速展開搜尋行動，並於一小時內在麥寮鄉沿海地區順利尋獲當事人。

臺西分局指出，女子在與父親的通話中未透露確切位置，只表示人在麥寮一帶，相關資訊有限，增加搜尋難度。臺西分局隨即調派警力，結合現場巡查與資料研判，鎖定海豐村周邊海岸及排水設施沿線進行全面搜尋。

廣告 廣告

行動過程中，警方在蚊港橋附近發現女子身影，她當時情緒波動明顯，對外界接觸保持防備。女警透過溫和對話與關懷陪伴，逐步取得信任，使她情緒穩定後願意配合返所，避免進一步風險。

臺西分局指出，家屬能即時察覺異狀並通報，是此次順利尋獲的重要關鍵；警方也肯定第一線員警迅速應變、耐心處理，展現為民服務精神。

臺西分局提醒，若發現親友出現異常行為、突然失聯或有安全疑慮，應儘速向警方或相關單位求助，把握黃金時間，共同守護生命安全。（照片／臺西分局提供）