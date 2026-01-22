父擋刀慘死！獲救婦竟只送「2罐頭+3包糖」神隱20年 兒心寒索賠585萬

父親擋刀慘死！獲救婦人竟只送「2罐頭+3包糖」，此後20年不聞不問，遇害人兒子心寒索賠585萬。示意圖／取自photoAC

一條人命的重量，難道只值2個罐頭？中國雲南玉溪發生一起令人唏噓的見義勇為案。20多年前，男子劉銘富為了保護一名遭小叔追殺的婦人趙某，不幸身中多刀慘死。劉銘富的兒子痛訴，父親犧牲後，獲救的趙某僅送來「2個罐頭和3包糖」致謝，隨後20多年不聞不問，甚至兇手落網後也鮮少發聲。家屬心寒之餘，已向法院提起訴訟，要求趙某補償130萬元（約新台幣585萬元）。

剛出獄就報復 手段兇殘竟判死緩引眾怒

兇手田永明曾因強姦大嫂趙某入獄，2002年刑滿釋放僅4個月，便持刀上門報復。途中遇鄰居劉銘富阻攔，田永明竟瘋狂連刺劉胸部等要害，導致其失血性休克死亡，隨後潛逃20年才落網。然而，一、二審法院僅判處田永明「死刑緩期執行」，引發輿論嘩然。網友怒批「判死緩等於告訴惡人『殺人不用償命』！」

廣告 廣告

雲南省高院認為原判「量刑明顯不當」，主動啟動再審。庭審中，田永明仍辯稱是趙某將死者「推至刀口」，但屍檢報告證實傷口係主動捅刺形成，檢方痛斥其毫無悔意，態度惡劣。

獲救者「2罐頭換1命」 家屬索賠130萬

除了刑事究責，被害家屬亦對獲救者趙某提起民事訴訟，索賠130萬元。依據《民法典》第183條，侵權人無力賠償時，受益人應適當補償。劉家長子控訴，父親救了趙某一家，但趙某案發後僅送來「2罐罐頭、3包糖」致謝，此後20多年不聞不問。甚至趙某丈夫（兇手親兄弟）竟稱「對弟弟不可能沒牽掛」，被批是非不分、親情綁架正義。

公道在人心 遲來的死刑能否撫平傷痛？

目前庭審雖未宣判，但社會普遍認為，唯有改判死刑立即執行，才能告慰劉銘富在天之靈。這不僅是一個案件的判決，更是國家對「見義勇為」精神的最高捍衛。



回到原文

更多鏡報報導

Buffet怎吃回本？「餓整天」是大忌 專家揭4秘訣：喝氣泡水食慾大增

身體成X型+靈動眼神！陸女老師「魔性撩男課」洗版抖音 起底真實來歷

32歲工程師過勞死！搶救中被拉進工作群、死後8小時遭催改Bug 遺言惹淚崩

曾智希遭扯內衣「掉出NuBra」震撼畫面曝光 老公陳志強現場直擊高呼5字