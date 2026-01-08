父早逝母日前中風不治 台中小六女童堅強說：不能哭讓媽媽好好地走

〔記者張軒哲／台中報導〕鼻酸！台中市神岡區岸裡國小一名六年級女童的母親日前過世，因女童的父親早逝，父母皆亡，校長楊朝銘今天和家長會帶慰問金到女童住家關心。女童堅強說：「父母都已不在，她很難過但不能哭，要等喪事後再哭，讓媽媽安心走」，楊朝銘眶淚安慰她「以後有什麼需要協助，都可以回來找校長」。

女童的父親多年前已過世，她和母親搬至神岡與外公外婆同住，唯一的哥哥由阿公阿嬤照顧，母親日前上夜班時，因身體不適倒地，腦溢血送醫仍回天乏術，全家只剩外公外婆與女童相依為命。

楊朝銘說，今天帶家長會仁愛基金、學校急難慰問金和深耕教育協會助學金共3萬元慰問，女童堅強敘述母親送醫過程，外婆要她別哭，讓媽媽好好的走，等喪事辦完再哭。

楊朝銘表示，女童內心哀傷，卻又故作堅強，這麼小就父母雙亡，未來的路還很漫長，楊朝銘感傷表示，女童自己沒哭，但他卻紅了眼眶。

