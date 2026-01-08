父早逝、母腦溢血亡！小6女童成孤兒「忍淚不哭」：要讓媽媽好好的走

記者吳泊萱／台中報導

台中神岡區岸裡國小一名小6女童的母親日前過世，由於女童父親也早逝，如今父母雙亡，只剩她與外公外婆相依為命，國小校長楊朝銘今日（8日）和家長會帶慰問金到女童住家關心。女童堅強表示，自己很難過，但外婆說不能哭，等辦完喪事才能哭，要讓媽媽好好的走。女童的話讓楊朝銘忍不住鼻酸，告訴她「以後有什麼需要協助，都可以回來找校長。」

據了解，女童的父親已離世多年，她和母親與外公、外婆同住在神岡住處，哥哥則由阿公、阿嬤照顧，兄妹二人分隔兩地。而女童的母親日前上夜班時，因腦溢血昏倒，經送醫搶救不治。

岸裡國小校長楊朝銘與家長會人員得知女童家狀況後，於今日（8日）帶著家長會仁愛基金、學校急難慰問金和深耕教育協會助學金共3萬元，到女童住處慰問。

楊朝銘表示，自己有特別跟女童說說話，孩子有說到媽媽送醫的過程，現在家裡只剩她跟外公、外婆。女童說，媽媽走了很難過，但外婆說不能哭，要讓媽媽好好的走，等喪事辦完再哭。

楊朝銘說，看著女童臉上帶著憂傷，說出似懂非懂的語言，雖然她沒有哭，但自己的眼眶已經紅了，他也告訴女童，「以後有什麼需要協助，都可以回來找校長。」

