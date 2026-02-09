父昔為美麗島案辯護！林宅血案成童年陰影 蘇巧慧：最該被追究的是當年威權政府

針對最近《世紀血案》爆發的爭議，蘇巧慧認為，演員、導演已經道歉，不該繼續追究或影響他們的家人，強調真正該追究的是當年迫害人權的威權政府。（本刊資料照）

《世紀血案》爭議延燒，參演的演員陸續發聲致歉，就連家世身分敏感的導演徐琨華也道歉並說明原委、宣布停止後製工作。童年曾因父親參與美麗島事件辯護，又因林宅血案的發生承受巨大壓力的民進黨立委蘇巧慧呼籲，現在該追究的不是演員，而是當年那個迫害人權、鎮壓民主的威權政府。

電影《世紀血案》號稱翻拍1980年的林宅血案，卻未經當事人林義雄同意，導演徐琨華還被爆出是當年警總發言人徐梅鄰將軍的孫子；此外，主演之一的女星李千娜，日前在殺青記者會上竟脫口說出此事「可能不是那麼嚴重或沒那麼恐怖」，遭輿論炎上，痛批她身為3個小孩的母親，竟能說出別人的小孩被殺害「沒那麼恐怖」。

廣告 廣告

李千娜及相關參與的演員、甚至導演陸續發聲公開道歉、切割，製作方也坦言沒有獲得林義雄同意即開拍，在各方撻伐之下，導演也表示會停止相關後製工作。

演員、導演致歉 蘇巧慧籲別影響他們的家人

對此，蘇巧慧今（9日）在臉書發文表示，《世紀血案》的導演和主要演員都已道歉，「我請大家不要去追究、影響他們的家人。」她認為，如果大家去一趟白色恐怖景美紀念園區，「就可以了解到最應該被追究的，是當年那個迫害人權、鎮壓民主的威權政府。那個威權政府甚至透過教育抹除真實歷史，導致有許多人無從得知那段恐怖統治的故事。」

蘇巧慧有感，世世代代台灣人追求的，就是不受專制政府統治，維護自由的富足生活，「我們團結起來，一起努力，就不會畏懼任何敵人的侵略。」

蘇巧慧和林宅血案的關係是什麼？

被視為「政二代」的蘇巧慧，其實不是一出生就是政治人物的小孩，1976年她出生時，父親蘇貞昌還是一名律師。1979年爆發美麗島事件，蘇貞昌被邀請加入辯護律師團，參與美麗島大審。蘇巧慧近日接受媒體訪問時提及這段往事，父親是因為美麗島事件、決定站出來為好友辯護，才意外走上從政這條路，也因此影響了她後來的成長路線。

1980年2月28日，在美麗島事件審理期間，其中一名被告林義雄的家中發生慘案，林母和2名雙胞胎女兒被歹徒用刀殘忍殺害，大女兒林奐均深受重傷，蘇巧慧說，當年政在法庭辯護的蘇貞昌在聽聞消息後，立刻衝到公共電話，打電話回家叮囑妻子把家人顧好。這事也成為了她童年成長過程的陰影，母親因為恐懼，不讓她像其他孩子一樣自己出門、去外面玩耍，全家都活在無形的社會壓力之中。

更多鏡週刊報導

《世紀血案》導演只是打工仔？殺青記者會沒被邀 爆編劇曾是「中國肯德基掌門人」

林義雄不願生平事蹟被杜撰創作 若有人這麼做「會叫女兒提告」

客串演出「黨外教父」 Junior道歉還原初衷！切割《世紀血案》：就算上映也不會看