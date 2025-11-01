父晚年經歷喪偶、再婚、家變…她扛30年照護「學老」：這一代要學會獨立剛強「放手、自愛」
編按：臺北大學歷史系專任教師辛法春推動「學老」多年，起因來自深刻的家族照護經驗。她的母親60多歲時離世，父親一人走過漫長晚年，30多年餘生即使歷經再婚，心裡仍有空缺。
而身為女兒的她，與丈夫幾乎一肩扛起照顧父親的責任，常在週末早上驚醒：「今天是不是該帶爸爸去餐廳吃個好吃的？」在沒有長照2.0的年代，很早就開始練習怎麼照顧年邁的家人。
她認為，「學老」不是單純學會怎麼變老，而是學會在退場的時候，仍保有尊嚴與力量。
身為臺北大學文學院歷史系的老師，辛法春長年關注生命教育與世代對話，她曾經歷深刻的家族照護經驗，成為投入「學老」行動最私密的動力。在她看來，學老不是單純學會怎麼變老，而是學會在退場的時候，仍保有尊嚴與力量。
於此，她帶著長者和學生共同閱讀、談生死、寫回憶，甚至一起在食物森林裡埋下小小的種子，讓這些緩緩展開的對話，成為深刻的生命練習，並化作一場持續且不凡的行動。
學老，是時代給我們的提醒
辛法春首次意識到「學老」的重要性，其實來自一場與親密夥伴的長談。她回憶道：「最初是劉素芬老師起心動念，想舉辦一個關於老年與死亡關懷的活動，當時我們還沒有『學老』這個詞，而是使用像『生命反思』『價值重塑』這些比較心理學取向的名詞。」
辛法春補充說道，真正提出「學老」一詞的，是擁有長期照護經驗與生死學、哲學專業背景的王如雁老師，而這個簡潔卻深刻的詞彙，也逐漸成為推動長者教育與心靈成長的核心理念；「學老」不僅是學習如何變老，更是學會面對身體退化、心理轉折、關係疏離，以及最終生命課題的坦然凝視。
辛法春表示：「我們是國內第一個開辦學老工作坊的團隊。」課程涵蓋面向廣泛，從健康管理、身心變化、居住安排，到生離死別與親密關係的調適，特別針對臨終準備規劃了兩堂共12小時的深度探索課程。
她強調：「這部分真的很難面對，也常被忽略，這不只是傳授知識，而是教導如何活得有尊嚴，如何送別摯愛，以及如何平靜準備人生最後一段旅程。」
在學老的過程中，辛法春發現人們面對的不是單一課題，而是一場系統性的身心靈調整，「你會發現自己體力下滑、舞台消失；甚至當另一半突然離世，你還要學會獨處，甚至學會獨老。」
所以學老的難處在於，一方面得接受老化的現實，一方面又不能就此放棄自己。她語重心長地補充說，「像是我們有一位長輩，中午走在校門口突然跌倒，之後身體已經無法恢復成從前那樣了，但不能就此把自己封鎖在家裡，什麼都不做呀！」
學老，正是學習在這些矛盾之中找到平衡。
30年的照顧旅程，學會放手與自愛
談到學老的啟發，辛法春坦言，這份理念與她自身的成長背景和家庭經驗緊密相連。
母親在60多歲時離世，父親一個人走過漫長的晚年，30多年裡，歷經再婚、家變與詐騙，甚至曾遠赴他鄉尋找新的生活重心。「我想，他其實很孤獨。即使能寫書、畫畫，甚至有許多應酬，他心裡還是有個空缺。因為沒有穩定的信仰，面對死亡時，更加害怕。」她娓娓道來，語氣中透著淡淡的不捨。
身為女兒，辛法春與丈夫幾乎一肩扛起照顧父親的責任。「那時我常在週末早上驚醒，心裡想著：今天是不是該帶爸爸去餐廳吃個好吃的？」
語氣雖輕柔，卻掩不住其中的疲憊與堅韌。「那個年代還沒有長照2.0，我們只能靠教會志工來家裡陪伴，真的很早就開始練習怎麼照顧年邁的家人。」
女兒就是外勞？從孝道枷鎖到覺醒
這些親身經歷，讓她對學老有了更深刻、具體的理解。她看見許多高齡男性在面對脆弱時的壓抑與掙扎，也體會到子女在傳統孝道與現實生活之間的拉扯。
她特別觀察到，台灣社會裡未婚女兒往往默默承擔沉重的照顧責任。「我們的學老成員中，有人乾脆辭掉教職，全心照顧年邁的父親；也有人堅持不請外傭，獨自扛起所有重擔。」
「有些女性朋友難免苦笑著說，女兒就是外勞。」這現象，在她心中敲響了一記警鐘。「我們這一代人，依舊活在傳統孝道的枷鎖中。不論父親年輕時如何，總覺得『不能不照顧他』。」這句話一語道破了許多照顧者心中那份難以言說的矛盾與壓力。
因此辛法春相信學老的核心信念之一，就是要學會愛自己，不盲目犧牲；到了她這一代之後，能夠開始練習怎麼獨立、怎麼剛強，怎麼在人生後半場，活出屬於自己的方式。
學老，對她而言，從來不只是個抽象的理念；那是一場跨越30年的真實照顧，是一條學會放手、也學會愛自己的路。
本文經國立臺北大學高齡與社區研究中心發行之《學老誌》授權節錄，原文刊載於此
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
兩度「被離婚」，63歲男嘆沒人煮飯、洗衣…劉黎兒：把老婆當家事機器人，要被唾棄幾次才覺醒？
不只翻轉布丁，「翻轉珍奶」也登場！醫示警1杯下肚＝嗑掉2個排骨便當…巧搭「3配料」穩血糖
繳完房貸終於自由了？別急著塗銷！詐騙集團專挑「乾淨房」下手，留著抵押權反成最聰明防詐保護罩
其他人也在看
12萬美金差點飛了！ 馬來西亞買屋成詐騙陷阱
60餘歲鍾姓婦人，誤信網路假投資訊息，要匯款美金12萬元（約新台幣370萬元）到不明帳戶，購買馬來西亞預售屋。幸銀行和警方即時制止，鍾婦才未損失鉅款。北市警中正二分局廈門街派出所，日前接獲中國信託古亭分行通報，聲稱有位鍾姓女顧客在銀行內辦理匯款，打算將美金12萬元匯款至指定帳戶。由於對方眼神飄移不定自由時報 ・ 34 分鐘前
藍譴責中央因大罷免「導致非洲豬瘟」！邱明玉用「這3字」痛批！
論壇中心／綜合報導台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，目前還在防堵階段，立法院國民黨團今天卻在立法院會提出譴責案，指控行政院長卓榮泰因大罷免廢弛政務，才導致中央主責的邊境管制出現嚴重疏漏。資深媒體人邱明玉在《頭家來開講》節目上痛批，國民黨團「不要臉」！民視 ・ 1 小時前
年度黑馬《光與影：33號遠征隊》Steam限時下殺史低價！2025必玩神作
由 Sandfall Interactive 開發的《光與影：33號遠征隊》在今年 4 月發售後在全球爆紅，從故事劇情到玩法都深受玩家喜愛，更被不少人評為自己的「年度最佳遊戲」，在 Steam 也獲得壓倒性好評的成績，而如果還沒入手的人有福啦！今（31）日遊戲在 Steam 下殺史低價八折，只要 790 元就能入手這款神作。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 23 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
GENBLUE幻藍小熊飛美國遭遣返認「很錯愕跟無法置信」 預告11/8高流演唱會有驚喜
GENBLUE幻藍小熊31日受邀做公益，邀請民眾透過「零錢捐」幫助弱勢兒童籌募營養餐費。她們的演唱會將在11月8日在高雄流行音樂中心登場，每天都為此排練到深夜，她們表示完全不需要刻意瘦身，因為光練舞練唱的運動量就已相當驚人！林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 17 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 2 天前
對粿粿一見鍾情！范姜彥豐曾多次放閃「是我先追她的」 如今慘被王子戴綠帽超諷刺
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突然爆出妻子粿粿與王子邱勝翊之間的不倫關係，引發各界熱議。過往夫妻甜蜜互動也隨之浮上檯面，像范姜彥豐就...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 1 天前