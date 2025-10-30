父替12歲兒買淡水千萬房竟「免贈與稅」 三大關鍵一次看

財政部台北國稅局指出，接獲民眾詢問，由於未成年人無法單獨進行法律行為，購屋需由法定代理人或監護人代為處理，是否會被課徵贈與稅。國稅局舉例，台北淡水一名年僅12歲的少年以自身名義，購入1600萬的房屋，只要能提出明確「資金來源證明」證實，其包含三大要件，若都符合即可免繳贈與稅。

法規明定但書條款

國稅局指出，依《遺產及贈與稅法》規定，限制行為能力人或無行為能力人購置的財產，原則上視為法定代理人或監護人的贈與行為。然而，該條款設有但書規定，若能證明支付款項確屬購買人所有，則不在課稅範圍內。

關鍵在資金來源

國稅局強調，能否免稅的關鍵在於「資金來源」是否屬未成年人本人所有，其三大要件缺一不可。首先、資金必須是歷年受贈、遺贈或繼承取得的存款；其次、該筆資金未經提領另作他用；第三、須提供完整的付款流程、銀行存摺或交易明細等佐證資料，經稽徵機關查核屬實，即可免課徵贈與稅。

12歲富少買下淡水千萬房

國稅局舉例說明，一名父親為其12歲兒子在淡水購買價值1,600萬元的不動產。父親主張，購屋款項全來自兒子歷年受贈累積的存款，並提交存摺影本與轉帳資料。經查證後確認資金確為少年的，帳戶資金自始未曾挪用、或提領另作他用，並認定少年購屋的資金來源明確，因此獲准免課徵贈與稅。

贈與稅免稅額度有限

值得注意的是，即使符合自有資金條件可免課贈與稅，但若未成年人每年受贈金額超過免稅額度（目前為244萬元），仍需在受贈當年度申報贈與稅。



若家長計畫以贈與方式，累積子女購屋資金，應妥善規劃每年贈與金額，並保留完整申報紀錄，以利日後購屋時的稅務證明。



最後，國稅局也提醒，未成年人購置財產須證明係以自有資金給付，且該資金未經提領另作他用，並保留資金收付完整資料，方適用遺產及贈與稅法第5條第5款但書規定，免課徵贈與稅。