父母丈夫離世、子女離家剩下自己！《花路阿朱媽》對母親告白：好好在妳優雅時間，做連自己都熱愛的妳





身為一位人到中年的母親，當父母離妳而去，丈夫也提早上天堂，兒子離家展翅高飛，在空蕩蕩的房子裡，妳可曾想過，妳還剩下什麼？或許，一家人的家是幸福，一個人的家只是個空間；又或許，剩下的並非孤單寂寞冷，而是讓多年努力持家、幾乎忘了自己的妳，開始有空間找回保存心中許久的夢想，陪伴妳度過飛鳥般自由、嚮往中的美好生活。

電影《花路阿朱媽》呈現的就是鼓勵每一個妳，妳是珍貴有價值的柔情。該片像眾人眼睛裡的花朵，耳邊的溫柔呢喃，撫慰千千萬萬婦女的內心，體會持家的不容易，撫平家庭帶來的傷痕。

該片由韓國用語組成，「阿朱媽」是韓語對「中年女性」的稱呼，「花路」則代表著「美麗、順利、平坦的道路」，它多想告訴妳一句：這些年來妳辛苦了，一個家庭，有妳真好，沒有妳，就沒有家庭；這些年來妳的付出已足夠，妳造就了良善的家人，也請呵護妳自己。

《花路阿朱媽》高舉了全球婦女的少女心，不僅代表新加坡角逐第95屆奧斯卡最佳國際電影，同時強勢問鼎金馬獎最佳女主角（洪慧芳）、最佳男配角（鄭東煥）、最佳新導演（何書銘）、最佳原著劇本（何書銘、王欣茹）等四項大獎。

洪慧芳飾演熱愛韓劇歐巴的新加坡大媽，看韓劇笨拙地模仿韓語、專注南韓歐巴養眼的日常，是她的生活樂趣。帶著這樣的心情生活，日子也算過得有點意義，原本要跟兒子赴韓旅行，滿心期待能一瞧劇裡景色，以及最愛的歐巴，沒想到卻被放鴿子。不過旅行社規定不能退票，她決定順著情勢放飛自我，獨自前往旅行。

這場冒險比想像中更荒唐激烈，一個人跟團旅行已經有點孤單，竟被旅行團忘記丟包，甚至在追逐旅行團遊覽車時，手機不幸被來往車輛碾爛，只能求助附近住宅的警衛。人生已經過得夠苦了，卻在這時刻感受更清晰，但新加坡大媽卻未因此而喪志，反而覺察此刻的自己真正感受活著，她過去都是擔心家人的安危，此刻終於開始思考，接下來的自己應該怎麼辦。

過去總是善良為家庭付出的她，遇上了善良的警衛，甚至讓她去到家裡過夜，那一晚很特別，有點老式的曖昧，卻也是活到半百人生，遇到捨身救命的知己。這段故事令人啟發，體悟出生命總有波折，它像是一首有旋律的歌曲，有高有低，有間奏、主歌、副歌，每天都有不一樣的節奏，甚是好聽。

這場旅行，也讓她捲入暴力事件，這才發覺粗枝大葉讓她被丟包的導遊背後一段辛酸故事，讓她感受自己並不孤獨。每一個人的生命都有故事，都有要走過的坎，要相信的是，總有人陪在身旁。

就像她隻身前往南韓旅行，飯局上與大陸母女的對談，「阿姨妳一個人來旅遊好勇敢啊！你兒子不擔心啊？」、「別怕我們有20幾個人陪著妳一起！」原來孤獨不是一個人出發才叫孤獨，而是心中一直有所嚮往，到頭來卻還在原地遲遲不肯邁開腳步。

《花路阿朱媽》末段，新加坡大媽碰上了下雪美景，配上陽光照耀，好像在訴說：人生不會總是大雪紛飛，它也會伴隨著陽光，照耀人心黑暗的角落，妳會感到喜樂，喜樂成為良藥，治癒多年來累積的酸澀勞苦，人生重新開機，擁抱第二春。

新加坡大媽面對丈夫與母親相繼離世、兒子離家，看似人生的墜落，實際上是她迎接快樂的跳板，不用再像過去，每天都為家庭、瑣碎日常勞碌奔波，成了黃臉婆。

一個總是犧牲付出的母親，常常少了愛自己。新加坡大媽勇闖南韓的故事，正是想告訴每一個自我價值感低落的女性，有時忘記責任，拋開妻子、女兒與母親身份，來一場出走，也許會遇到不同風景，也才真正感受到，過去努力為家庭犧牲的妳，也很好、很有價值。

《花路阿朱媽》想要告訴每一個妳，並不是要拋下責任跟愛，任由自己任性地活著，而是為自己的人生留白，優雅瀟灑一回。雖然在當中會遇到挫折，但人生從此敞開，原來妳的生活，可以很不一樣，多采多姿很美好。

新加坡大媽在南韓旅行的最後，仍要回歸原本生活，日子好像回到如常，但實際上已經不再一樣。她腦海裡不斷回想的是自己與導遊的問答，「孩子小的時候，比較需要父母」、「妳把時間都花在他們身上，後悔嗎？」 而此刻的她已明白，現在孩子大了，或許不需要妳，但現在需要妳的，一定是妳自己；時光的流逝不一定就帶來後悔，反而更有勇氣的底蘊，好好在屬於妳的優雅時間，做連自己都熱愛的妳。

