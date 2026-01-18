父母丈夫離世、子女離家剩下自己！《花路阿朱媽》對母親告白：好好在妳優雅時間，做連自己都熱愛的妳
身為一位人到中年的母親，當父母離妳而去，丈夫也提早上天堂，兒子離家展翅高飛，在空蕩蕩的房子裡，妳可曾想過，妳還剩下什麼？或許，一家人的家是幸福，一個人的家只是個空間；又或許，剩下的並非孤單寂寞冷，而是讓多年努力持家、幾乎忘了自己的妳，開始有空間找回保存心中許久的夢想，陪伴妳度過飛鳥般自由、嚮往中的美好生活。
電影《花路阿朱媽》呈現的就是鼓勵每一個妳，妳是珍貴有價值的柔情。該片像眾人眼睛裡的花朵，耳邊的溫柔呢喃，撫慰千千萬萬婦女的內心，體會持家的不容易，撫平家庭帶來的傷痕。
該片由韓國用語組成，「阿朱媽」是韓語對「中年女性」的稱呼，「花路」則代表著「美麗、順利、平坦的道路」，它多想告訴妳一句：這些年來妳辛苦了，一個家庭，有妳真好，沒有妳，就沒有家庭；這些年來妳的付出已足夠，妳造就了良善的家人，也請呵護妳自己。
《花路阿朱媽》高舉了全球婦女的少女心，不僅代表新加坡角逐第95屆奧斯卡最佳國際電影，同時強勢問鼎金馬獎最佳女主角（洪慧芳）、最佳男配角（鄭東煥）、最佳新導演（何書銘）、最佳原著劇本（何書銘、王欣茹）等四項大獎。
洪慧芳飾演熱愛韓劇歐巴的新加坡大媽，看韓劇笨拙地模仿韓語、專注南韓歐巴養眼的日常，是她的生活樂趣。帶著這樣的心情生活，日子也算過得有點意義，原本要跟兒子赴韓旅行，滿心期待能一瞧劇裡景色，以及最愛的歐巴，沒想到卻被放鴿子。不過旅行社規定不能退票，她決定順著情勢放飛自我，獨自前往旅行。
這場冒險比想像中更荒唐激烈，一個人跟團旅行已經有點孤單，竟被旅行團忘記丟包，甚至在追逐旅行團遊覽車時，手機不幸被來往車輛碾爛，只能求助附近住宅的警衛。人生已經過得夠苦了，卻在這時刻感受更清晰，但新加坡大媽卻未因此而喪志，反而覺察此刻的自己真正感受活著，她過去都是擔心家人的安危，此刻終於開始思考，接下來的自己應該怎麼辦。
過去總是善良為家庭付出的她，遇上了善良的警衛，甚至讓她去到家裡過夜，那一晚很特別，有點老式的曖昧，卻也是活到半百人生，遇到捨身救命的知己。這段故事令人啟發，體悟出生命總有波折，它像是一首有旋律的歌曲，有高有低，有間奏、主歌、副歌，每天都有不一樣的節奏，甚是好聽。
這場旅行，也讓她捲入暴力事件，這才發覺粗枝大葉讓她被丟包的導遊背後一段辛酸故事，讓她感受自己並不孤獨。每一個人的生命都有故事，都有要走過的坎，要相信的是，總有人陪在身旁。
就像她隻身前往南韓旅行，飯局上與大陸母女的對談，「阿姨妳一個人來旅遊好勇敢啊！你兒子不擔心啊？」、「別怕我們有20幾個人陪著妳一起！」原來孤獨不是一個人出發才叫孤獨，而是心中一直有所嚮往，到頭來卻還在原地遲遲不肯邁開腳步。
《花路阿朱媽》末段，新加坡大媽碰上了下雪美景，配上陽光照耀，好像在訴說：人生不會總是大雪紛飛，它也會伴隨著陽光，照耀人心黑暗的角落，妳會感到喜樂，喜樂成為良藥，治癒多年來累積的酸澀勞苦，人生重新開機，擁抱第二春。
新加坡大媽面對丈夫與母親相繼離世、兒子離家，看似人生的墜落，實際上是她迎接快樂的跳板，不用再像過去，每天都為家庭、瑣碎日常勞碌奔波，成了黃臉婆。
一個總是犧牲付出的母親，常常少了愛自己。新加坡大媽勇闖南韓的故事，正是想告訴每一個自我價值感低落的女性，有時忘記責任，拋開妻子、女兒與母親身份，來一場出走，也許會遇到不同風景，也才真正感受到，過去努力為家庭犧牲的妳，也很好、很有價值。
《花路阿朱媽》想要告訴每一個妳，並不是要拋下責任跟愛，任由自己任性地活著，而是為自己的人生留白，優雅瀟灑一回。雖然在當中會遇到挫折，但人生從此敞開，原來妳的生活，可以很不一樣，多采多姿很美好。
新加坡大媽在南韓旅行的最後，仍要回歸原本生活，日子好像回到如常，但實際上已經不再一樣。她腦海裡不斷回想的是自己與導遊的問答，「孩子小的時候，比較需要父母」、「妳把時間都花在他們身上，後悔嗎？」
而此刻的她已明白，現在孩子大了，或許不需要妳，但現在需要妳的，一定是妳自己；時光的流逝不一定就帶來後悔，反而更有勇氣的底蘊，好好在屬於妳的優雅時間，做連自己都熱愛的妳。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
更多幸福熟齡文章
大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場
50歲萬年小主管存款僅20萬，被笑「理財已太遲」…他月省1萬做這件事：10年後太太「喜極而泣」
歷經心梗中風，心臟放14根支架！81歲施振榮揭「簡單」養生訣：生老病死一定有，但不健康日子越短越好
其他人也在看
「火雲邪神」傳死訊！《功夫》男星梁小龍離世享壽77歲 親友證實了
據了解，梁小龍生於香港貧寒家庭，與祖母相依為命，住在九龍油麻地區，曾學詠春、空手道 ，15歲開始做替身演員，拍過多部電視劇及電影，包括《生龍活虎》、《大俠霍元甲》、以及1982年電視劇《陳真》，他演繹劇中的陳真為人所熟悉。80年代中期，梁小龍一度返回中國大陸...CTWANT ・ 47 分鐘前 ・ 1
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 47
濱崎步罕爆氣！怒喊別軟弱「準備要嚐到血」 歌迷嚇傻：20幾年第一次見
日本歌壇天后濱崎步，真的動怒了，因為原定去年11月29日原定在上海舉行的演唱會，臨時遭中國主辦方取消，最終在「零觀眾」的狀況下完成演出，當時就引發各界關注。事隔近兩個月，濱崎步17日再度於社群平台主動提起此事，語氣不再圓融，態度明顯強硬，直接攤牌：「什麼是謊言、什麼是原因，我已經不想再討論了，因為我也不知道。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 23
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 30 分鐘前 ・ 24
春風台74快速道路擦撞賓士！急尋車主遭疑肇事逃逸回應了
本土天團「玖壹壹」的春風日前發生車禍，他行經台74快速道路，不慎擦到一輛賓士轎車，當時春風正趕著前往尾牙商演，對方車主得知狀況不僅沒有叫警察，還暖心表示自己會處理修車事宜，讓春風非常感動，現在也急尋車主表達謝意。對於有網友質疑他肇事逃逸，稍早春風也在社群還原事發經過。自由時報 ・ 22 小時前 ・ 12
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 1 天前 ・ 6
婚前照顧失智公公 洪詩發長文還原真相：我沒這麼偉大
洪詩與李運慶2023年結婚，婚後生活一向低調，卻因一篇「感謝文」意外引起討論。李運慶的大哥李運泰去年10月發文回顧照顧失智父親的歷程，提到洪詩在婚前就一起分擔照護工作，「把屎把尿」的描述引發網友熱議，有人感動，也有人質疑，把原本私密又艱難的家庭經歷，變成公開評斷的話題。對此，洪詩今（18日）在臉書發自由時報 ・ 4 小時前 ・ 3
尾牙主持到一半老闆衝上台 黃豪平嚇問：我做了什麼？
藝人黃豪平近日在社群平台分享一段主持尾牙時的意外插曲，當時活動進行到一半，老闆們竟突然「衝上台」，讓他當下驚訝不已，忍不住懷疑自己是否說錯話，緊張直呼：「這場尾牙我做了什麼？！」沒想到劇情最後大反轉，結局相當溫馨，也讓他印象深刻。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
剛奪影帝！甜茶被爆「同居卡戴珊家族小妹」 知情人士：跟已婚沒兩樣
以電影《橫衝直闖》接連拿下評論家選擇獎與金球獎音樂及喜劇類最佳男主角的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），事業表現亮眼，感情狀態也再度引發關注。根據外媒《Page Six》報導，他與凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往關係穩定，兩人已在洛杉磯同居超過一年，雖未正式結婚，但私下生活幾乎與夫妻無異。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
Lulu陳漢典婚禮座位藏「貼心安排」 吳宗憲證婚、小S禮金到
Lulu黃路梓茵、陳漢典將於本月25日在文華東方舉辦婚禮，夫妻倆與曾莞婷、楊銘威、風田、黃偉晉主持的《明星製作公司》，16日舉辦記者會。剩下不到10天，婚禮還在進行最後的調整，對於最難安排的「座位問題」，Lulu和陳漢典做了貼心安排，讓獨自前來的賓客也能盡情享受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 19
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 9 小時前 ・ 6
香港金像獎悄悄取消「最佳亞洲華語電影」 台灣連霸紀錄被迫中斷⋯官方僅回三個字
香港電影金像獎日前展開首輪投票，然而公布的參選名單與規則卻在影壇投下震撼彈。除了多部話題港片如黃秋生主演的《不赦之罪》神祕失蹤外，官方更被發現無預警取消了設立多年的「最佳亞洲華語電影」獎項。這意味著包括台灣、中國大陸及星馬等地的優秀華語片，今年將集體缺席這場香江影壇盛事。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 15
唐從聖租屋遇靈骨塔 聽聲音嚇壞！鄰居住半個月就搬走
唐從聖租屋遇靈骨塔 聽聲音嚇壞！鄰居住半個月就搬走EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 1
實境秀錄到一半變調！大咖韓星當場崩潰不忍了 超慘畫面全被拍
台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》播出後話題不斷，本週節目迎來全新挑戰。由利特、温昇豪、李元日、江宏傑，搭配孝淵、陳庭妮、趙序衡與喜飯組成的黃金陣容，在經歷韓國臨津閣和平世界公園「百份餐車極速大戰」後，正式凱旋回到台灣，展開截然不同的全新旅程。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
夫妻吵架「寫悔過書」求和？寇乃馨踩黃國倫地雷下場曝
演藝圈夫妻檔寇乃馨、黃國倫近年跨入短影音領域，不時透過影片分享近20年的夫妻之道。日前兩人就被問到吵架求和的方法，寇乃馨直言會請對方寫「悔過書」，黃國倫則自爆第一次寫悔過書的經驗，寇乃馨還補充：「黃國倫寫的情書都沒有悔過書多。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
陸官媒讚蔡依林巡演「巨蟒藏傳統哲思」 登百度熱搜
華語流行天后Jolin蔡依林上月在台北大巨蛋舉辦《Pleasure》世界巡迴演唱會，斥資9億打造公牛、巨蟒等巨型道具。3月起也預定在大陸開唱，卻遭抖音網紅指控演唱會涉及「邪教」。不過，今（17）日上午有關蔡依林演唱會的話題登上陸網熱搜，原來是大陸官媒發文盛讚蔡依林演唱會的舞台設計。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 21
道奇明星守護神披上波多黎各戰袍參戰經典賽！網喊：先不要慶祝
體育中心／綜合報導根據《Diamante 23》X，波多黎各主帥莫里納（Yadier Molina）今天（1/17）公布確定參戰WBC（世界棒球經典賽）的球員名單，休賽季和道奇簽下3年6900萬美元合約的明星守護神迪亞茲（Edwin Diaz）也在其中，讓球迷急喊：「先不要慶祝。」FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 發表留言
快訊／「火雲邪神」梁小龍離世！親友證實：正準備告別式 武打影星殞落
資深武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，消息已由親友證實。家屬目前低調處理後事，告別儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行，相關細節未對外多作說明。三立新聞網 setn.com ・ 35 分鐘前 ・ 13