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父母各捐罕病兒1器官 台大首度完成童肝腎雙重移植
（中央社記者曾以寧台北15日電）今年12歲的許姓男童罹罕疾先天性肝臟纖維化與先天性膽管擴張症等疾病，肝臟及腎臟先後惡化，1年內先後接受父母捐贈肝腎，由台大醫院完成院內首例兒童肝腎雙器官移植。
許小弟的媽媽今天在治療成果記者會上回憶，許小弟4個月大就確診罕見疾病，從小吃藥，讓人看了很心疼，因此夫妻倆早就有心理準備要捐贈器官，「孩子有缺陷，只好盡力彌補」。
她說，為了達到器官捐贈標準，夫妻倆過去10年努力養好的身體，有糖尿病史的先生拚命減下好幾公斤，她自己也減下10公斤。
許小弟最初是心因性休克轉到台大醫院，台大醫院小兒腎臟科主任蔡宜蓉指出，許小弟當時已有高血壓、急性腎損傷等狀況，後續確診罹患罕見疾病先天性肝臟纖維化與先天性膽管擴張症，合併肝纖維化及脾臟腫大，同時亦患有自體隱性多囊性腎臟病。
蔡宜蓉說，自體隱性多囊性腎臟病是隱性遺傳疾病，父母剛好都有帶原，即有1/4機率罹患；而且許小弟後來進展至慢性腎臟病第5期，病情複雜且治療難度極高。
台大醫院外科部副教授李志元表示，像許小弟這樣1年內接連接受肝臟、腎臟移植的個案十分少見，即使是成人病患也屈指可數，小朋友更是台大首例。
李志元說，許小弟是於2025年1月先行接受母親捐贈的部分肝臟進行活體肝臟移植手術，沒想到手術後，腎功能急速惡化，考慮剛接受捐肝後無法腹膜透析，這才緊接著於2026年1月再由父親捐贈腎臟，完成活體腎臟移植，如今只要注意服用抗排斥藥物，許小弟已可恢復正常校園生活。
對於親屬間移植，李志元說，因國內器官來源有限，目前光是等待腎臟移植者就多達8000多人，等待肝臟移植者也有936人，盼大眾持續支持器官捐贈理念，為更多重症患者帶來重生契機。
台大醫院院長余忠仁表示，台大於1968年完成亞洲首例活體腎臟移植手術，迄今腎臟移植累計案例已超過1500例，全國最多，且術後10年存活率達85%，高於全國平均77%，整體表現居全國領先地位。本次完成高難度兒童活體器官移植案例，更進一步彰顯台大醫院在移植醫療領域的深厚實力與卓越成果。（編輯：陳清芳）1150415
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