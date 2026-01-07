父母均智力殘疾！13歲弟餐館內燙死「老闆騙病逝」 監視器1畫面洩疑點

大陸廣東省汕頭市一名13歲男童2023年1月在餐飲店內死亡，近日引發關注。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

大陸廣東省汕頭市一名13歲男童2023年1月在餐飲店內死亡，近日引發關注。據悉，男童父母為智力障礙人士，事發當晚孩子留在店內，隔日被發現身亡。老闆最初稱其病死，但家屬發現遺體全身嚴重燙傷，監控畫面亦顯示事發前曾發生拉扯。屍檢證實男童死於燙傷引發多器官衰竭，相關部門已介入調查。

《瀟湘晨報》報導，男孩父親多年來跟隨餐飲店老闆打工，時間長達14年。老闆在當地開店後，他便帶著孩子一同在店內幫忙，並在附近租屋居住。2023年1月9日，男孩出現發燒症狀，老闆讓父親外出買藥，隨後又要求帶被子回店。由於父親存在智力障礙，送完藥與被子後便回家，當晚店內僅剩男孩、老闆及其妻女四人。

翌日清晨，男孩被發現死亡，老闆隨即報警，並稱孩子因病去世。然而，1月11日家屬趕到汕頭後，在殯儀館見到遺體，發現孩子全身多處傷痕，四肢嚴重燙傷、腫脹變形，傷勢與「病亡」說法明顯不符。

家屬隨後查看監控畫面，在店外畫面中發現異常情況。畫面顯示，事發當天下午5時20分左右，老闆女兒疑似與男孩發生衝突，男孩試圖往外逃跑，卻被拉回店內，之後再未出現在監控中。經屍檢確認，男孩死因為四肢燙傷併發擠壓綜合症，引發多器官炎症反應，最終因急性腎衰竭與休克死亡。

警方轉述老闆口供稱，男孩是自行端熱水洗澡時不慎燙傷，頭部傷痕則為父親所致。由於老闆無法提供相關證據，加上他最初謊稱男童病亡，家屬始終無法接受「意外燙傷致死」的說法。家屬表示將提起民事訴訟，並追究相關人員刑事責任。當地公安部門、街道辦、殘聯與婦聯均表示已關注此案，相關調查仍在進行中。

