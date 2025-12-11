父母妻兒遭滅門！鄰居「剔骨刀」連殺5人...僅用2分鐘 警看監視器發毛

國際中心／綜合報導

今年6月間，中國大陸河北省發生一起恐怖滅門慘案，一名李姓男子的父母、妻兒共5人，遭58歲范姓鄰居持刀殺害，而起因竟是為了鄰里之間的「公用地」引發。該案件於今年11月，一審宣判范男死刑，但他又提出上訴，辯稱是一時情緒激動才犯案，並非預謀殺人，甚至辯稱隨身攜帶刀械，是為了防身、「過年殺雞」，希望法院減輕刑罰。

李姓男子的父母、妻兒共5人，遭58歲范姓鄰居持刀殺害。（圖／翻攝極目新聞）

據陸媒《極目新聞》報導，李男一家與范男因土地糾紛長期不睦，雙方還為此發生過肢體衝突，今年6月22日上午，范男又因土地歸屬，與李男父親發生爭吵，范男憤而持鐵鍬將李父拍打在地，之後又拿出隨身攜帶的「剔骨刀」狂捅李父，隨後，范男一不做二不休，直接持刀進入李家，殺害李男的母親及3歲幼子，又到巷口刺殺李男的10歲大兒子。

當時，屋內還有李男的2名姪女，但未被發現逃過一劫，而李男大兒子則是因逃出去求救，反遭范男追上殺害。案發之後，范男報警投案，警方調查勘驗現場，發現死者均被狂刺十幾刀斃命，調閱監視器查看，范男整個作案過程，僅僅用了2分鐘左右。李男失去父母妻兒，成了唯一倖存者，他痛苦表示「到底有什麽深仇大恨要下此毒手？」並希望范男為此付出應有的代價。

