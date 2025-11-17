「父母安心上班、孩子快樂長大」 吳怡農推首都育兒新藍圖

有意參選台北市長的吳怡農今日走訪大安森林公園，推出首都育兒新藍圖。 圖：吳怡農提供

[Newtalk新聞] 壯闊台灣理事長吳怡農日前宣布，將爭取民進黨提名投入2026台北市長選舉，正面挑戰現任市長蔣萬安。他今（17）日在大安森林公園走訪家長，傾聽托育與課後照顧需求，並提出改善首都教育照護環境的政策主張。

吳怡農表示，許多爸媽面臨「下課後孩子去哪」的焦慮，不論是學校課後照顧、安親班或才藝班，都涉及孩子是否能快樂學習、健康成長，更攸關父母能否安心專注於工作。他強調，「在富裕的首都，公立照護與教育品質沒有理由讓家長擔心。」

談到具體方向，吳怡農指出，入學前應先正視公托量能長期供不應求的結構問題，透過提高師資待遇、善用閒置空間、優化托育環境，補足托育缺口。他強調，台北市不該讓年輕家庭為「找不到托育」而望而怯步。

進入校園後，他主張提升課後照顧選項與內容，包括擴充課後課程與社團名額、補助師資、增加多元學習領域，幫助孩子探索興趣、建立韌性，同時減輕家庭負擔，避免家長為「銜接空窗」煩惱。

身為兩個孩子父親的吳怡農坦言，與許多三明治世代一樣，面對照顧長輩、陪伴小孩與工作壓力交織的挑戰。他呼籲更多市民加入討論，以家長的需求為核心，共同打造讓孩子開心長大、讓家長放心打拚的台北。

