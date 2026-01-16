父母帶女同赴摩鐵尋短未遂 桃檢起訴建議依法加重刑罰

桃園夫妻帶國中女兒燒炭自殺未果 檢依重罪起訴。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市中壢區發生一起令人震驚的家庭事件。一對王姓與丁姓夫妻，於2023年7月傍晚攜就讀國中的女兒入住當地一家摩鐵。原本看似普通的住宿，卻成為一起全家輕生未遂案件。事發至隔日下午1時許，房務人員發現這家人遲遲未退房，經敲門未回應後，聞到房內瀰漫刺鼻的燒炭氣味，立即向警方通報。警消人員抵達後緊急破門而入，發現夫妻與女兒三人均已昏迷倒地，意識模糊。所幸三人及時送醫搶救，最終平安脫險。

經檢警調查，王姓與丁姓夫妻因長期受困於經濟壓力，精神狀態陷入低潮，而女兒則因課業困擾，也有輕生念頭。全家因此產生輕生舉動。檢察官依據現場搜證照片、醫院診斷證明等相關證物，確認夫妻二人涉嫌觸犯刑法謀為同死而幫助他人自殺未遂罪。夫妻二人作為成年的監護人，在精神、心理均有明顯主導地位，卻帶著仍在發育階段的女兒參與輕生，不僅對家庭造成深遠傷害，更違背父母保護子女的責任和社會期許。

檢方表示，此案已偵結，依家庭暴力罪之加工自殺未遂罪嫌，將王、丁二人提起公訴，同時根據《兒童及少年福利與權益保障法》，建請法院對其刑度加重至二分之一。法律專家指出，本案不僅關乎刑事責任，更凸顯心理健康與家庭支持的重要性。

面對此類事件，社會局呼籲社會各界重視精神健康及家庭支持網絡。遇有心理壓力，應主動求助，避免釀成不可挽回的悲劇。如有自殺念頭，可撥打自殺防治諮詢安心專線1925，或生命線協談專線1995，尋求及時協助。(圖/資料照)