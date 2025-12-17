父母幫兒女買房「免繳贈與稅」？ 律師點頭：年底效果更好





子女成家時，父母總想盡一分心力，不少父母願意為子女出房子的頭期款，律師蘇家宏表示，現在房價節節高升，年輕人要靠自己存到頭期款買房很難，因此許多爸媽早就為子女們規畫好一筆存款，能夠替他們購置房子。有一對父母打算替兒女出資，在台北市中正國中學區買下一間2300萬的老公寓，沒想到，他們用「這方法」替兒女買房，竟然有機會全免贈與稅。

蘇家宏分享，有一對父母他們的兒子明年一月終於要和交往五年的女友結婚了，父母早就催婚好幾年，但是年輕人想先拚事業再成家，沒想到年底傳來女友懷孕的好消息，雙喜臨門，雙方父母知道後都很開心，想趕快辦好婚事替年輕人買房，只要巧妙地使用「跨年度贈與」，竟然有機會全免贈與稅。

蘇家宏提到，他特別建議要把握「年底」這一段時間，善用「跨年度贈與」的免稅額加總起來，節稅效果就會更好；依照贈與稅法的規定，贈與人在一年內，贈與給別人的財產總額只要沒有超過免稅額（244萬元）時，就可以不用辦理贈與稅申報。而所謂的「每年」或「一年內」是按曆年制計算，也就是每年1月1日至12月31日止計算，隔年起就重新計算。

蘇家宏計算，只要雙方父母把握時機，在今年年底前男方父母各自贈與兒子各244萬元（共488萬元），女方父母也各自贈與女兒各244萬元（共488萬元），那麼這對新人夫妻，在今年就擁有976萬的結婚基金。而明年男女雙方的父母又可以再各自贈與244萬，讓新人夫妻在明年度擁有976萬元的免稅資金，如此一來，透過父母親一般性跨年度贈與獲得共1952萬元的買房基金。

此外，站在節稅的角度來看，蘇家宏指出，父母在子女婚嫁時所贈與的財物，每人贈與的總金額只要不超過100萬元就不會計入贈與總額。婚嫁時所贈與的100萬元免稅額，認定是以結婚登記日的「前」或「後」6個月內來認定。

蘇家宏舉例說明，以這對新人夫妻而言，只要雙方的父母共四位長輩，在子女結婚時各自贈與100萬元給這對新人，那麼夫妻倆就有400萬元的結婚基金，而父母親對這一筆贈與也不需要負擔贈與稅。

蘇家宏指出，綜合以上的計算，如果男女雙方父母都「全力」的支持這對新人，「充分」運用合法的免稅空間，利用跨年度，這對新人將享有2352萬元的免贈與稅的金額，來購買新房屋。他說，只要時機正確，父母贈與子女購屋的大筆資金，也能在合法的前提下達到相當好的節稅效果。

此外，蘇家宏也強調，這一棟中正區的公寓，既然是由雙方父母贈與出資購屋，在購屋時一定要共同登記在「雙方」的名下，並清楚載明持有比例，讓夫妻雙方都能夠擁有房子的所有權，「唯有讓愛與法律並肩而行，愛情與婚姻就不再只是浪漫的火花，而能成為穩固的幸福」。

