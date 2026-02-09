父母從反對到支持！8lak張鈞開唱淚崩告白：爸爸是我的超人

張鈞日前舉辦首場個人演唱會。益極娛樂提供

23歲新生代嘻哈歌手8lak張鈞，日前在台北NUZONE舉辦首場個人演唱會「你最近過得好嗎」，吸引大批粉絲到場支持，甚至有歌迷在13度低溫下一早就排隊等候，而張鈞的父母也現身力挺，讓他非常感動。

父母支持成為站上舞台最大力量

張鈞一口氣帶來22首歌曲，以〈Love Boy〉等歌揭開序幕，他在台上感性表示：「謝謝爸媽從小告訴我，做一件事情要有始有終，這好像是我長這麼大第一次做一件事情看到成果。」從家人最初不支持他走音樂路，到如今能親臨現場見證他的成長，張鈞向父母表達滿滿感謝。

廣告 廣告

談到爸媽，他感性說：「爸爸就像超人一樣，我想做的、想要的，只要不是壞事，他從來沒有說過不。媽媽雖然對我很嚴格，但也因為妳，我才擁有更多能力。謝謝你們讓我出生在一個幸福、沒有煩惱的家庭，即使我從小闖了很多禍，讓你們四處替我道歉，你們還是愛著我。我會更努力，不再讓你們擔心。」演出當天，爸爸更從一早就忙進忙出張羅大小事，堪稱兒子的頭號粉絲。

張鈞日前舉辦首場個人演唱會。益極娛樂提供

告白粉絲照亮彼此生活

入行6年的他累積不少死忠歌迷，許多粉絲從他17歲發表作品時就一路支持至今，年齡層橫跨國小到大學生。談到與粉絲的關係，張鈞笑說：「跟粉絲們沒有什麼距離感，他們看到我都直接喊我名字。」能與歌迷一同成長，也讓他感到格外珍貴。

對於成功舉辦首場專場，張鈞首先感謝自己一路堅持，不論遇到多少困難都沒有放棄，同時也謝謝身邊朋友在低潮時的陪伴與鼓勵，給予他持續前進的力量。而演藝圈好友王泰翔、蔡承祐、陳華、李芸、高有翔及李秉諭等人也都到場相挺。對一路支持的歌迷，張鈞也深情告白：「你們就像我的家人，我從不覺得這是單方面的付出，而是一種雙向奔赴，我們都在為彼此的生活照亮一束光。」希望之後能到中南部演出，與更多粉絲見面。

張鈞日前舉辦首場個人演唱會。益極娛樂提供



回到原文

更多鏡報報導

社群爆紅白富美身分起底！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟獨生女

快訊／《世紀血案》導演徐琨華發聲自稱被「雇用」 嘆社會傷痕未弭平：我本身就是傷害

51歲楊采妮真實現況惹關注 曝亡父生前紅包照藏洋蔥

「霸王餐名媛」被關3個月拒出庭！滯美簽證過期「家屬失聯」 她慘困惡魔島監獄