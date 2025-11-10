父母急尋失聯女兒…找到人逼問驚她「剛去摩鐵和網友發生關係」

社會中心／台中報導

台中市一名蔡姓男子去年間透過線上遊戲，認識一名讀國中的少女；然而，蔡男明知少女仍未成年，仍帶對方到摩鐵開房發生性關係。由於少女徹夜未歸，其家屬非常擔心，四處尋找後，在住處附近的夾娃娃機店找到人；經過逼問後，少女才坦言和男網友在汽車旅館發生關係，氣得報警提告。台中地院一審依妨害性自主處蔡男3年4月徒刑，二審駁回上訴，蔡男依舊被判3年4月徒刑。

根據判決書顯示，蔡男於2024年3月透過某手遊認識就讀國中的少女，雙方隨即陷入愛河交往，期間蔡男曾看見少女穿學校制服，明知對方為未成年人，卻仍於2024年6月12日0時相約至台中市中區某汽車旅館，在沒有違反少女意願的情況下發生關係。

而少女父母發現女兒一整夜都沒回家，急得到處尋找，直至隔天清晨6時許，才在住家的夾娃娃機店，看到女兒和蔡男在玩夾娃娃，馬上帶女兒前往醫院驗傷後，少女才坦認，已與蔡男合意發生性關係，讓家長不禁氣得提告蔡男妨害性自主。

台中地院一審時，蔡男雖坦認犯行，但他沒有和家屬達成和解，法官依對於未滿14歲女子為性交罪，處3年4月徒刑，蔡男也針對量刑上訴至台中高分院。二審審理期間，蔡男雖以30萬元與被害人達成和解，但後續卻未給付賠償金；對此，蔡男辯稱是因祖母遭人詐騙34萬餘元，所以無法給付。

二審審認，被害人實際上未獲得來自蔡男任何補償，綜合犯罪情節等情狀，沒有在客觀上足以引起一般同情之處，因此駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴。

