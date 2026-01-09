父母房產子女爭也沒用？網傳繼承新規順位大變動 報告解惑「你排第幾」

​在少子女化、高齡化影響下，台灣家戶結構逐漸改變，不婚不生的人越來越多，繼承爭議時有所聞，台灣遺囑協會在2025年9月「廢除兄弟姊妹特留分」連署，主張檢討《民法》保障兄弟姊妹享有遺產「特留分」的條文，避免被繼承人立下遺囑卻無法按自行意志分配遺產；也有立委提案廢除兄弟姊妹特留分，盼讓遺囑「自由」。近日，網路上流傳「繼承新規」的相關訊息，台灣事實查核中心對此發布調查報告。

調查報告顯示，自2025年12月底開始，社群網路流傳一篇文章，表示「繼承新規來了」，內容引用「央行課題研究組」發布的城鎮家庭資產負債報告，指2025年繼承制度有重大變革，父母列為第一順位繼承人，與配偶、子女同級；圖卡上標題則稱「子女爭也沒用，父母的房子一律這樣處理，別吃不懂法的虧」，相關內容先前也曾在網路上引發討論。

「 課題研究組」實為中國央行研究團隊

對此，事實查核中心指出，以「央行課題研究組」關鍵字檢索，網傳內容所指的實為中國人民銀行（中國央行）轄下的研究團隊。另台灣中央銀行（央行）在組織與執掌架構圖內，並沒有「課題研究組」這個單位。至於「城鎮家庭資產負債報告」，《人民網》資料顯示，該報告為中國人民銀行調查統計司轄下課題研究組於2020年發布的「2019年中國城鎮居民家庭資產負債情況調查」。

針對繼承順序變動，父母改列第一順位繼承人，經查這是「中華人民共和國民法典」第六編「繼承」規定（如第1127條），該法典早在2021年1月1日生效，並非傳言宣稱的「2025年繼承新規」，在中國法律中，第一順序繼承人是「配偶、子女、父母」，與台灣的法律規定存在根本差異。台灣《民法》第1138條規定，配偶為「當然繼承人」，子女為第一順位，父母僅列於第二順位；德益法律事務所律師顏名澤說明，網傳內容來自中國規定，台灣民法規定，配偶是與第一順位（子女）共同繼承，兩者明顯不同。

