父母接力救命！罕病童一年完成肝腎雙移植 台大醫院創高難度兒童移植案例

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台大醫院「台大醫院成功完成全台罕見兒童一年內『父母接力』肝腎活體移植 跨科整合醫療展現重症兒童治療新里程碑」記者會，台大醫院院長余忠仁送吉祥物給許小朋友。廖瑞祥攝



今年12歲的許小弟出生僅4個月便確診罹患罕見疾病「先天性肝臟纖維化」與「先天性膽管擴張症」，並合併肝纖維化及脾臟腫大，同時亦患有自體隱性多囊性腎臟病，肝腎功能幾乎從出生就嚴重受損，後來在台大醫療團隊努力下，父母接力捐出器官救子，先由母親捐贈部分肝臟、再由父親捐贈腎臟，讓他在一年內完成兩次重大活體器官移植，也是一件罕見且具高度挑戰性的兒童活體器官移植案例。

台大醫院今（15）日上午召開記者會發表最新醫療成果，於今年1月成功完成一例罕見且具高度挑戰性的兒童活體器官移植案例，一名許姓病童於一年內先後接受母親捐贈之部分肝臟移植，以及父親捐贈之活體腎臟移植，在臺大醫院跨科整合醫療團隊的縝密規劃與照護下，歷經兩次重大手術後恢復良好，順利出院並重返校園。

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據統計，台大醫院於1968年完成亞洲首例活體腎臟移植手術，為國內器官移植醫療奠定重要基礎。迄今腎臟移植累計案例已超過1,500例，為全國最多。根據衛生福利部統計資料，台大醫院腎臟移植術後10年存活率達85%，高於全國平均77%。

該個案是一名12歲的許小弟弟罹患罕見疾病先天性肝臟纖維化與先天性膽管擴張症，合併肝纖維化及脾臟腫大，同時亦患有自體隱性多囊性腎臟病（Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease, ARPKD），並進展至慢性腎臟病第五期，病情複雜且治療難度極高。

台大醫療團隊指出，經完整評估後，於2025年1月先行接受母親捐贈之部分肝臟進行活體肝臟移植手術；然而術後腎功能仍持續惡化，於2026年1月再由父親捐贈腎臟，完成活體腎臟移植。兩階段治療歷經精密規劃與嚴謹照護，最終成功挽救病童生命並大幅改善其健康狀況。

台大醫療團隊指出，腎臟移植為末期腎臟病最理想的治療方式之一，不僅能顯著提升患者存活率，也能有效改善生活品質，減輕長期透析所帶來的身體負擔與心理壓力。不過，目前國內大愛器官捐贈來源仍有限，許多患者需長時間等待適合的器官，治療時機充滿不確定性。

台大醫院呼籲社會大眾持續支持與推廣大愛器官捐贈理念，讓愛得以延續，為更多重症患者帶來重生契機。同時，在完善的醫療評估與保障機制下，也鼓勵符合條件的親屬進行活體器官捐贈，共同為提升國內移植醫療環境努力。

台大醫院「台大醫院成功完成全台罕見兒童一年內『父母接力』肝腎活體移植 跨科整合醫療展現重症兒童治療新里程碑」記者會，台大醫院院長余忠仁（左二）等陪同肝腎移植的許小朋友吹生日蠟燭，右二為腎臟移植宋先生。廖瑞祥攝

台大醫院「台大醫院成功完成全台罕見兒童一年內『父母接力』肝腎活體移植 跨科整合醫療展現重症兒童治療新里程碑」記者會，主治醫師陳建嘉與肝腎移植的許小朋友、媽媽合影。瑞祥攝

台大醫院「台大醫院成功完成全台罕見兒童一年內『父母接力』肝腎活體移植 跨科整合醫療展現重症兒童治療新里程碑」記者會，台大醫院院長余忠仁。廖瑞祥攝

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