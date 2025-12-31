父母最常忽略的能力? 是孩子不善於處理挫折
孩子小時候遇到不如意就哭鬧，長大後遇到挑戰受挫就全盤放棄？許多父母以為孩子「脾氣大」、「不夠努力」，卻忽略了更關鍵的核心能力養成──面對挫折。研究指出，孩子能不能處理失敗、忍受等待、願意再試一次，比成績更能決定他未來的學習韌性與抗壓力。而這些能力不是天生的，需要父母從小陪孩子一起練習。懂挫折，孩子才能真正長大。
所謂挫折，一般而言是指事情不如預期時的情境與感受，不同年齡的孩子會有不同的挫折經驗，也有不同的表現。
對小小孩而言，想要抓眼前的積木卻抓不著，或是想要玩媽媽手上的車票，被媽媽制止，這些都可能導致挫折的感受。面對挫折時，年幼的孩子通常是以哭鬧或發脾氣的方式表現出來。
對學齡期的孩子而言，挫折感的來源就與幼兒不一樣了，他們可能是遇到困難無法解決，或無法達成預期的目標時最容易出現挫折感，例如希望這次月考可以考在前五名，結果卻考到第十名。面對挫敗的情境，學童可能會出現無法接受、生氣、沮喪、覺得丟臉等情緒反應。
提升「處理挫折、解決問題」的能力
在生活與學習的歷程中，挫折的發生是無可避免的，父母該如何幫助孩子戰勝內心的恐懼，成為解決問題的能手呢？
1.教孩子認識挫折情緒
為培養孩子處理挫折的能力，首先要從認識挫折的情緒開始。
學齡期的兒童已能瞭解較為複雜的情緒感受，因此，父母可以主動表達出孩子的挫折情緒，例如跟孩子說：「這次比賽的結果，不像你預期的那樣，你覺得很挫折」，讓孩子瞭解原來這種難過的感受叫做「挫折」，並且讓孩子知道所有的人在面對類似的挫折情境都會有同樣的感受。
認識並接納自己的情緒，是情緒管理的第一步，待孩子的情緒緩和之後，父母再和孩子一起思考其他的解決之道。
2.培養延宕滿足的能力
「延宕滿足」的能力是另一個影響孩子挫折忍受的重要能力，所謂的「延宕滿足」，是指能犧牲眼前的誘惑，以獲取未來更大、更好的目標，例如：為了有好的成績，考試前忍耐不看愛看的卡通。
一般來說，0～5歲間的孩子延宕滿足的能力都較差，例如當幼兒想要吃眼前的糖果，父母跟他說「你如果現在不吃，吃過飯就讓你吃你最愛的巧克力冰淇淋。」0～5歲的孩子往往沒有辦法忍受眼前的誘惑，到6歲以後才逐漸具備延宕滿足的能力，6～8歲的孩子會運用轉移注意力的策略來控制慾望，例如把眼睛遮起來，或把糖果遮起來。到了10～12歲左右，兒童可以運用更高層次的認知能力來控制自己的慾望，例如告訴自己「我才不愛吃那種糖果呢」。
由於在電動的虛擬世界中可以輕易獲得成就感，因此，e世代的孩子普遍缺乏延緩滿足的能力，使他們容易對紊亂又無法控制的真實世界感到挫折，也讓孩子喪失了等待的耐心。
然而，研究發現父母是可以促進兒童延宕滿足的能力的，只要透過教導孩子轉移注意力的策略，或是讓孩子瞭解現在的行為與未來結果之間的因果關係，以及當孩子表現出有耐心的行為時給予稱讚和鼓勵，這些作法都可以促進兒童延宕滿足能力的發展。
此外，研究也發現，在學前階段有高延宕滿足能力的幼兒，成長到了青少年階段，他們在課業、人際、自信和因應壓力方面，都有較好的表現。因此，父母不妨多多運用好的行為策略，幫助孩子能夠及早培養出自我控制的能力。
3.提升解決問題的動機
父母對孩子失敗時的態度，也會影響孩子的挫折忍受力。心理學家發現，有些兒童在遭遇挫折時會有不同的歸因方式：有一類的孩子認為失敗是自己能力不足導致的，並且會把焦點放在自己的表現上；另一類的孩子則會把失敗歸因為外在因素（例如題目出得不好），或是自己努力不夠，並且會把重心放在如何改進上，試著找出其它的解決問題之道。
第一類的孩子在遇到困難時很容易放棄，失敗時會覺得沮喪，並且比較不願意接受新的挑戰；反之，第二類的孩子較願意嘗試，失敗時會相信自己再努力就可以找出正確的解題方法。研究發現在五、六歲的孩子身上就可以看到這樣的差異，而這種挫折反應主要是與父母、師長給孩子的回饋方式有密切關連。
當父母在孩子成功時稱讚孩子的努力，但在失敗時卻批評孩子的能力，或是過度注重孩子的表現，很容易就養成第一類型的孩子，也就是在失敗時較容易產生沮喪、放棄的孩子。研究也發現這樣的特質將會長期影響孩子的學習動機，因此要培養不怕挫折的孩子，父母應在孩子成功時稱讚孩子的能力，而在孩子失敗時鼓勵孩子再努力，並且把重點放在孩子是否達到學習目標，而非成績表現得好不好上面。
近年來企管界有個新名詞叫逆境商數AQ（Adversity Quotient），與前述是類似的概念，指的是人在面對逆境時的彈性和處理能力。如果父母能從小培養孩子面對挫折的能力，增加孩子接受挑戰的自信，相信孩子未來能成為更具競爭力的成功者。
