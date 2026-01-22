父母注意！法國知名嬰兒奶粉疑遭毒素汙染 6批號緊急召回、台灣也在內

奶粉示意圖。pexels



法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯（Lactalis）週三（1/21）宣布，因擔心部分奶粉可能遭到仙人掌桿菌毒素（cereulide）汙染，緊急召回旗下6個批號的嬰兒配方奶粉，台灣也在此次召回範圍內。

根據法新社報導，拉克塔利斯目前正主動召回6批Picot嬰兒奶粉，這些奶粉在藥房及大型零售店均有販售。召回原因是因為供應商提供的原料，含有仙人掌桿菌產生的毒素

這種毒素是由仙人掌桿菌所產生的耐熱毒素，會破壞及傷害細胞內部的粒線體，導致細胞無法產生能量和代謝；若毒素劑量小會引發噁心、嘔吐、腹瀉、腸胃不適、發燒，若毒素劑量大，就會引發人體多重器官衰竭，甚至死亡。

目前拉克塔利斯並未公布供應商名稱，僅公布6個奶粉批號，但強調所有其他批次的奶粉都是安全的。拉克塔利斯表示，「我們完全意識到這項訊息可能會引起幼兒父母的擔憂。」目前為止，法國當局尚未收到任何和食用這些產品相關的索賠或報告。

拉克塔利斯發言人告訴法新社，除了法國，此次奶粉召回的國家和地區包括澳洲、智利、中國、哥倫比亞、剛果共和國、厄瓜多、西班牙、馬達加斯加、墨西哥、烏茲別克、秘魯、喬治亞、希臘、科威特、捷克共和國和台灣。

