父母禁玩南韓戀愛手遊！印度3姊妹集體墜樓亡…房內驚見「絕望日記」

國際中心／吳泊萱報導

印度3姊妹沉迷韓國戀愛手遊，遭父親限制使用手機，竟集體墜樓身亡。（示意圖／取自photoAC）

印度北方邦加濟阿巴德縣（Ghaziabad District）發生墜樓悲劇，一戶人家的3姊妹因沉迷韓國戀愛遊戲，遭父母沒收手機，3人竟集體從住家墜樓身亡。事後警方在3人的房間內發現「道歉留言」，案件曝光震驚社會。

印度3姊妹沉迷韓國戀愛手遊遭限制使用手機，集體墜樓身亡，警方找到3人留下的哭臉日記。（圖／翻攝自X平台 @english_ritam）

據《印度時報》等外媒報導，這起悲劇發生於4日清晨，死者為3姊妹，年齡分別為16歲、14歲、12歲，3人從陽台墜落，發出尖叫聲及巨大聲響，驚動整個社區。

當時女孩的父母正在屋內熟睡，聽到聲音後起床察看，發現女兒的房門上鎖，等破門而入時，3個女兒已倒臥在一樓，經送醫急救不治。

據了解，3姊妹自2020年新冠疫情爆發後，就輟學在家，後來3人沉迷於韓國一款互動式戀愛手遊，父母為了避免女兒們遊戲成癮，近日限制3人使用手機，疑似因此引發憾事。

印度警方在3人房間內發現寫滿遊戲紀錄的8頁日記，上頭寫了「我們真的很愛韓國」、「我真的很抱歉，對不起，爸爸」等話語，一旁畫著哭泣表情。房間內的牆壁上則寫著「我非常非常孤獨」、「我的心碎了」。

據目擊民眾表示，在3姊妹墜樓前，曾看到其中1名少女坐在陽台上，另外2人在旁抱著少女，看似想阻止少女，最終3人全跌落窗外。

3姊妹的父親切坦（Chetan Kumar）透露，3個女兒非常癡迷韓國的一切事物，甚至還幫自己取了韓文名字，常常說想到南韓旅遊。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

