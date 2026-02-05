父母禁玩戀愛互動遊戲！印度3姊妹「集體墜樓」遺書曝光

國際中心／張予柔報導



印度德里近郊一處住宅區昨（4）日凌晨傳出一起令人震驚的悲劇，年僅16歲、14歲及12歲的三姊妹因長期沉迷南韓戀愛互動遊戲，疑似因父母擔心遊戲成癮問題，而限制手機使用，沒想到，三人集體從9樓陽台墜下，送醫後宣告不治。









三姊妹凌晨2時15分左右反鎖房門後一同墜樓，鄰居與保全驚覺異狀即刻通報警方與救護人員。（圖／翻攝自Ｘ＠english_ritam）

三姊妹凌晨集體墜樓 巨響驚動鄰居和保全

根據外媒報導，事發當時凌晨2時15分左右，三姊妹反鎖房門，一同墜樓，驚叫聲與巨響迴盪整個社區。鄰居及保全聞聲到場，驚覺有人墜下，立刻通報警方與救護人員。目擊者阿倫表示，他睡前在自家陽台吹風時，隱約看到遠方另一棟大樓陽台有人，似乎有一人有輕生意圖，另外兩人試圖阻止，但一切已經來不及。

警方在三姊妹房間找到疑似遺書及遊戲日記，字裡行間透露「我非常孤獨」、「讓我心碎」等字句。（圖／翻攝自Ｘ＠english_ritam）

三姊妹在房間留下遺書 死因疑與戀愛遊戲有關

警方在女孩的房間內找到疑似遺書與一本8頁遊戲紀錄的日記，手寫內容包括「對不起，爸爸，我真的很抱歉」、「你試圖讓我們遠離韓國，但現在你知道我們有多愛韓國了」。房間牆壁上還留有「我非常非常孤獨」、「讓我心碎」等字句。

警方指出，三姊妹沉迷南韓戀愛遊戲，父母限制手機使用可能成導火線，事件正全面調查中。（圖／翻攝自Ｘ＠english_ritam）

長期沉迷韓國互動戀愛遊戲 疑因遭限制使用手機做出極端行為

警方指出，三姊妹長期沉迷一款南韓任務型互動戀愛遊戲，「她們的父母前幾天限制了手機使用，這讓她們感到痛苦，可能因此觸發了這項決定」。父親切坦透露，三姊妹在疫情期間輟學，已玩該遊戲約2年半至3年，深受南韓文化影響，經常表示想去南韓。警方高層表示，將全面徹查此案，目前正在調查三人的數位活動紀錄。

