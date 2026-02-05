父母禁玩韓戀愛遊戲 印三姊妹墜樓...留心碎遺言

印度三名姊妹因父親禁止她們玩手機上的韓國「戀愛遊戲」，竟集體輕生。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





印度德里（Delhi）近日發生一起令人心碎的事件，三名年輕姊妹疑因父親禁止她們玩手機上的韓國「戀愛遊戲」，竟集體輕生。事發後，父親在房間牆上發現姊妹們留下的「讓我心碎」遺言。

父禁玩戀愛遊戲釀三姊妹輕生

根據外媒《New York Post》報導，這三名姊妹分別為16歲、14歲和12歲。由於父母切斷她們接觸一款韓國「戀愛遊戲」的途徑，情緒極度低落的她們，在留下長達八頁的遺書後，輕生亡。

事發地點位於新德里郊區北方邦（Uttar Pradesh）。曝光的現場照片顯示，姊妹家門外的街道血跡斑斑，而母親則在女兒遺體旁痛哭。父親Chetan Kumar悲痛表示，女兒們對「一切韓國事物」上癮，包括電影、音樂與電視節目。

Chetan Kumar指出，女兒們的上癮始於COVID-19疫情期間，甚至因此輟學。他發現女兒們在自己的手機上玩一款未知且不適合的遊戲後，便將遊戲禁止。Chetan Kumar認為，女兒們之所以選擇輕生，是出於反抗心態。

Chetan Kumar也透露，遺書中寫道：「爸爸，對不起，韓國是我們的生活，是我們最大的愛，你說什麼，我們都無法放棄，所以我們要輕生。」他補充說：「你試圖讓我們遠離韓國文化，但現在你知道我們有多愛韓國。」

更令人心碎的是，姊妹的房間牆上還留下英文文字：「I am very, very alone（我非常非常孤單）」以及「make me a hert of broken（讓我心碎）」。

當地警方表示，接獲報案後，趕到現場時發現三名姊妹已倒在地上。她們被送往醫院後，均宣告死亡。雖然初步調查稱三姊妹皆事墜樓亡，但有目擊者表示，當時兩名姊妹在試圖攔阻第三名時，不慎一同墜落。

當地警方指出，目前仍在調查三姊妹死亡的具體原因，但尚未確認是哪款遊戲導致她們做出極端舉動。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

