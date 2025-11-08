父母總是「捨不得花自己」？精神科醫示警：小心最後賠上健康
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】「孩子要繳房貸，怎麼能讓他請我吃那麼貴的餐廳？」、「這件外套好看，但我都一把年紀了，不值得再買新的。」在通膨、低薪與高壓社會下，許多五、六十歲以上的長輩，即使手上有充裕的資金，仍不敢為自己花錢，更不捨得讓子女破費。這種現象被精神科醫師洪敬倫形容為一種「消費愧疚症候群」，源於亞洲文化中「節儉即美德」的價值觀。
當節儉變成一種內耗 可能害你賠上健康
洪敬倫醫師指出，許多中高齡族群雖無經濟壓力，卻在日常中展現出「花錢焦慮」：比價時先看價格再看喜好、穿磨損的鞋仍不肯換、甚至身體不適也不願就醫，只因覺得那筆錢該留著給誰以防萬一。另一種現象是「非理性節儉」，例如食物捨不得丟棄，儲存在冰箱中反覆加熱食用，或是捨不得支出一些維持健康的必要消費，例如健檢，植牙等。這類「美德」反而成為健康，快樂與享福的絆腳石。
消費為什麼會感到內疚？把「節制」錯當成自我價值
洪敬倫醫師進一步分析，「消費愧疚」的核心不在金錢，而是過度僵化的自我價值感。他觀察到，許多在消費時會感到內疚的人，某種程度上把「克制慾望」、「自我價值」與「家風傳承」綁定在一起，因此當他們消費時，就會產生「這樣對嗎？」、「我值得嗎？」的疑問。這種心理結構有幾個不同的出發點：
犧牲型父母：把照顧他人視為責任，把自我照顧視為浪費。
繼承型焦慮者：延續父母不敢花費的模式，即使生活安穩，消費時也會產生罪惡感。
示範型父母：自己要以身作則，子女才能耳濡目染，不會敗光家產。
洪敬倫醫師指出，50~60歲的長輩多半經歷台灣物資匱乏的年代，加上華人文化對「勤儉持家」的讚譽，讓人們習慣透過「節制」維持自我價值，卻也在無意間讓「怎麼用錢」成為評估自我價值的工具。
消費不等於浪費 重新建立金錢的三個健康角度
洪敬倫醫師強調，人若長期壓抑花錢的慾望，會在心理上產生「過度節制」的緊繃狀態，長期處在這種狀態會產生焦慮、煩悶，身體不適等身心症狀。他建議民眾從三個角度練習與金錢建立新關係：
１.重新定義消費：
把花錢視為一種價值交換，而非資源損耗。當你為自己花錢時，是告訴自己「我值得！」有關健康的支出，更是對自己必要的投資。
2.允許享受：
生活中需要一些亮點，一些me time，如果對財務沒有影響，一杯好咖啡、一件好衣服、一頓自己真正想吃的晚餐，這些消費帶給自己快樂，更構成繼續前行的動力。
3.和家人溝通「愛的方式」：
告訴孩子：「我花點錢疼愛自己，與對你們的愛並不衝突。」讓愛不再以犧牲為前提，而是以共好為方向。
真正的節制不是省 而是知道什麼值得為自己花
洪敬倫醫師呼籲，金錢雖然身外之物，卻同時是一面鏡子：它映照出我們如何定義「值得」，也折射出我們如何看待自己。節儉本身沒有錯，但如果已經影響到健康、營養、或者是因此出現焦慮，內疚等負面情緒時，就不再是習慣問題，而是一種壓力訊號。「當我們開始察覺金錢所代表的心理意義，也許就能重新學會善待自己，邁向真正的富足。」
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66708
