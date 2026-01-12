父母華府空難雙亡！美滑冰小將勇奪奧運門票 「先返家」躲過死劫

於去年1月美國航空班機與美軍「黑鷹」直升機相撞空難中，失去雙親的美國24歲花式滑冰選手納烏莫夫，近日正式入選美國冬季奧運代表隊，下月將前往義大利米蘭出戰冬奧，他獲悉入選手拿父母照片，激動落淚。

納烏莫夫手拿雙親照片，激動不已。（圖／路透社）

美國《紐約郵報》報導，納烏莫夫（Maxim Naumov）的父母，即前花式滑冰名將希什科娃（Evgenia Shishkova）與瓦迪姆納烏莫夫（Vadim Naumov），皆為兩屆奧運選手，並於1994年奪下世界雙人滑冠軍。兩人於2025年1月搭乘美國航空班機時，在華盛頓波托馬克河上空與一架美軍「黑鷹」直升機相撞，機上67人全數罹難。

納烏莫夫上週在密蘇里州舉行的美國花式滑冰錦標賽中，勇奪男子組第3名，順利取得奧運門票。賽後公布成績前，他在場邊緊握父母的照片，並低頭親吻影像，場面令人動容。

報導指出，這起空難共有28名與花式滑冰界相關的人士罹難，當時他們正結束讚田納西州納什維爾（Nashville）舉辦的比賽與培訓營返程，納烏莫夫因先行返家，躲過死劫。

