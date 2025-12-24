父母該為「幾歲孩子犯錯道歉？」 律師戳盲點：不可思議

北捷隨機攻擊案後，兇嫌張文的父母下跪道歉，律師王至德認為成年人犯罪父母不應承擔連帶責任。（記者杜宜諳／攝影）

北捷台北車站及中山站19日發生隨機攻擊事件，釀成4死11傷慘劇，27歲兇嫌張文的父母昨出面下跪向社會道歉，引發外界熱議；對此律師王至德表示，每逢重大刑案發生，社會輿論往往要求犯罪者父母出面致歉，但從法律角度來看很不可思議，因成年人犯罪本就應自行承擔法律責任，父母早已無實質管教權，不應被迫承擔道德上的連坐責任，直言要求兇嫌父母出面道歉，有如古代「株連九族」的翻版。

王至德於臉書發文指出，每逢重大刑事案件發生，社會輿論往往要求犯罪者的父母出面道歉，若未照做，還可能遭肉搜或網路霸凌。他舉例說，2021年台中瑪莎拉蒂3惡少因行車糾紛將男大生毆打至重傷，其中23歲張敦量的父親曾為兒子的犯行下跪致歉；另一起為2020年就讀長榮大學馬來西亞籍女大生，遭28歲嫌犯梁育誌擄走殺害案，其父母同樣在輿論壓力下出面道歉。

王至德坦言，從法律人的角度來看，這樣的社會期待相當不可思議，刑事責任本就遵循「一人做事一人當」的原則，未成年人犯罪時，父母在民事賠償上須負連帶責任，要求父母承擔部分責任或許尚有立場；但子女一旦成年，父母在法律上與實務上皆已無管教權，仍要求父母道歉，實在難以理解。

針對常見的「子不教，父之過」說法，王至德也提出質疑，他認為，確實有部分犯罪可能與家庭教養有關，但在充滿關愛的家庭中長大的孩子，成年後仍犯下重罪，因此不能一概將所有犯罪行為歸咎於父母教養失當。

王至德感嘆，沒有任何父母會希望孩子成為犯罪者，若是自己的孩子犯下重罪，內心必然感到羞愧，但人應只對自己能控制的事情負責，對於已成年、且父母早已無法實質管教的子女，究竟還能負起什麼責任？「這跟古代的株連九族也相去不遠」。

王至德直言，若社會真認為父母應為子女一輩子的行為負責，不如直接立法規定，只要子女犯罪，不論年齡，父母一律連坐，否則這樣的道德要求，既不合理，也不公平。

