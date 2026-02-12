父母買房給子女怎麼做最省稅？ 一關鍵可省7位數





財政部臺北國稅局提醒，近期不少民眾詢問「父母幫子女買房」到底怎麼做贈與稅差最多：是先把頭期款匯給子女、讓子女自己貸款買房；還是父母自己貸款買好房，直接登記在子女名下？

北區國稅局說明，兩種作法在贈與稅的認定與計價基礎完全不同。

第一種情況是「子女自己簽約購屋」，父母只把現金轉帳給子女當頭期款。依《遺產及贈與稅法》規定，現金匯入子女帳戶當下就屬贈與行為，父母應按「實際贈與現金金額」申報並繳納贈與稅。

第二種情況則是「父母自行向銀行貸款買房」，但房屋所有權登記在子女名下。國稅局指出，這會被視為父母「贈與不動產」，贈與價額不是看實際成交價，而是以土地公告現值加上房屋評定標準價格（合稱現值）計算，再依規定申報繳稅。

廣告 廣告

國稅局舉例，若A房地總價 1,800 萬元，頭期款 360 萬元、貸款 1,440 萬元，而該房地現值合計 800 萬元。若採「贈與頭期款」方式，父親贈與 360 萬元，扣除免稅額 244 萬元後，應納贈與稅 11.6 萬元。若改採「父親買房後登記子女名下」，則贈與總額以房屋現值800 萬元計，扣除免稅額後，應納贈與稅 55.6 萬元。兩種方式可差44萬，稅負明顯更高，不得不注意。

國稅局呼籲，父母協助子女購屋前，務必先釐清贈與型態與申報方式，避免日後補稅或衍生爭議；民眾如有疑問，也可洽各地國稅局詢問，尋找最佳的節稅辦法。

（封面示意圖／Canva）

更多東森財經新聞報導



身家破10億！ 486先生自爆安排後事 「1原因」已分好遺產

爸媽快看！ 他用「這招」幫兒買房省稅2352萬 國稅局也認證

想賣大安區公寓換大樓！ 他見千萬稅金縮了 專家曝節稅3招