父母贊助750萬頭款！ 小夫妻問「該買哪種房」 專家揭關鍵





「爸媽幫出750萬頭期，這樣能買多貴的房？」根據臉書社團「賣厝阿明 知識+」分享案例，一對34歲的自營商夫妻近日在網路上求助，兩人育有兩名孩子，月收入大約12~16萬元，手上仍有95萬元車貸（月繳1.3萬元），雖然有父母的贊助頭期款，但現實考量仍不少，更好奇能入手哪些房子，對此「賣厝阿明」提醒購屋不能只看金額，更要顧及長期現金流。

阿明在臉書粉專發文表示，在房價節節高漲的時代，能動用1000萬元購屋基金（含爸媽贊助750萬）確實是夢幻開局，尤其從內政部與CEIC統計能發現，台灣房價年增率於2024年9月達12.5%，在多數人連頭期款都難以負擔的情況下，這對夫妻起步已相當領先。

阿明提醒，收入高不代表毫無壓力，例如這對夫妻月收雖然大約14萬元，但扣除車貸、教育費與生活開支後，實際可動用金額有限，由於自營商收入波動大，銀行核貸時也會較為嚴格，通常要求提供完整財報或稅單以證明還款能力。

若以每月房貸不超過收入三分之一為原則，阿明建議每月負擔控制在4~5萬元以內，依照利率2.8%、貸款30年試算，大約可貸得800~900萬元，加上1000萬元自備款，購屋總價落在1800~2000萬元間較為穩健。

若想更保守，阿明建議也能考慮總價1200~1500萬元的中古屋或新成屋，如此就能保留現金流應對淡旺季與突發狀況。

該粉專引述銀行業者說法提醒，自營商雖帳面收入亮眼，但若現金流不穩或稅單金額偏低，核貸成數恐遭打折，若父母願提供共同保證或擔保品，核貸條件將更有利，因此專家建議，夫妻在規劃房貸時可爭取「本金寬限期」或「彈性還款」方案，並搭配房貸壽險與收入保障險，避免突發事件導致家庭陷入財務風險。

「賣厝阿明」提醒，案例中的夫妻是許多「爸媽幫一半」世代的縮影，眼下社會能拿出750萬元頭期的年輕夫妻也不多，資金優勢固然令人羨慕，但購屋終究是一場現金流管理戰，更要意識到房子最重要的功能不是炫耀身價，而是讓一家人安穩生活．與其問「能買多貴」，不如思考「買了之後，還能不能好好過日子」。

（封面示意圖／Pexels）

