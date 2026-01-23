父母輪班、她撐家務 台東國中少女挑戰漆作國手

豐田國中學生曾介卉（後排，中）獲推薦入圍全國普仁獎，開心與家人合影。（蔡旻妤攝）

豐田國中學生曾介卉長期投入漆作訓練，挑戰各項賽事。(曾介卉提供／蔡旻妤台東傳真)

立志朝國手之路邁進，台東縣豐田國中學生曾介卉，在技職學習與家庭生活之間逐步找到人生方向，她長期投入漆作訓練，挑戰各項賽事，在日常生活中展現成熟的責任感與自律，今年獲得靈鷲山台東區普仁獎肯定，將角逐全國獎。

曾介卉來自孩子眾多的家庭，父母分別從事照服與護理工作，需輪班值勤，父母不在時，她常協助準備餐食、整理家務，有時需長時間待在廚房悶熱環境中，照顧弟弟的起居與作息，對外人而言看似繁瑣辛勞的日常，她卻只是輕描淡寫說「就是順手幫忙」

在學習上，曾介卉原本只是因喜歡畫畫，誤打誤撞加入學校漆作社，對漆作裝潢這門技術一開始並不熟悉，直到老師發現她在構圖與色彩上的潛力，鼓勵她參賽，才逐步踏上競技之路。從分區賽到全國賽，她持續累積經驗，也逐漸確立未來目標。

由於漆作訓練需要長時間站立，磨模板時粉塵多，有時還得跪著或趴著完成細節，對體力與耐力都是考驗，但曾介卉不喊苦，比賽反而更能專注，「我覺得這對未來很有幫助，以後可以靠這個吃飯」她也期許自己有朝一日能站上國手舞台。

父親曾傑翔受訪表示，家中對孩子一向不以成績為唯一標準，而是希望他們能早點找到方向與適合自己的路，他認為每個行業都有辛苦的一面，「能扛得住辛苦，後面才會有收穫」，因此全力支持女兒投入漆作學習。他也形容女兒貼心獨立，是家中讓人放心的重要幫手，印象深刻的是，女兒常在他下班洗完澡後，主動將隔天要穿的衣物整理好放在床邊，「不是特別交代的事情，她卻會記在心裡去做」

導師李亦昕說，曾介卉在校表現自律穩定，面對訓練與生活壓力從不輕言放棄，漆作學習帶來的自信，也轉化為她面對生活的力量。她同時擔任健康中心志工，主動投入校內服務，展現同理心與責任感，優秀品格也讓她獲選今年度全國普仁獎。

